La sfida del 2022: ritrovare la coesione sociale smarrita negli ultimi mesi

TERMOLI. Tra le sfide più importanti che il 2022 ci porta a sostenere è quella di ritrovare la coesione sociale.

Il 2020, con l’avvento della pandemia e il primo, micidiale e duro, lockdown, ha rinvigorito lo spirito di unità nazionale.

Tutti insieme (o quasi) a vivere questa esperienza così terribile, mai patita e subita prima da intere generazioni.

Ricordiamo tutti le scene di resilienza con inni e canzoni cantate su balconi e finestre, la caccia ai trasgressori, con segnalazioni sdegnate.

Il 2021, purtroppo, con l’inizio della campagna vaccinale e la divisione tra Sì Vax e No Vax ha spaccato questo blocco granitico.

Manifestazioni di piazza, persino scontri, millantato complottismo. Tutto quanto disgrega quella capacità di coagulazione che aveva permesso all’Italia di non essere demolita dalla prima aggressione virulenta del Covid-19 in Occidente, non dimentichiamolo mai, siamo stati la cavia del cosiddetto mondo più progredito.

Una riflessione, i due anni a confronto, condivisa anche col nostro editore, giorni fa, al riaffacciarsi dell’emergenza sanitaria, con la quarta ondata caratterizzata dalla staffetta tra le varianti Delta e Omicron.

Per questo, è davvero necessario deporre le armi ideologiche e tornare tutti assieme a infliggere – si spera – l’ultimo e definitivo colpo alla pandemia, per restituirci alla normalità.

Non bastano gli auspici, occorrono comportamenti corretti e magari redenzioni da posizioni speculari.

Il 2022, l’ha ribadito anche l’Organizzazione mondiale della sanità, è l’anno cruciale per debellare il coronavirus e allargare le maglie delle restrizioni, a patto che si remi tutti dalla stessa parte e qui diverrà altrettanto decisiva la capacità di garantire una protezione globale, per evitare l’insorgenza di nuove mutazioni e varianti del Sars-Cov2.

Case farmaceutiche al lavoro per mettere a frutto le conoscenze per farmaci efficaci e vaccini ancora più immunizzanti, con la politica chiamata a scelte dirimenti, in un quadro dove l’Europa andrà incontro a momenti chiave, elettoralmente parlando, nell’arco di 14 mesi, dopo il prologo tedesco del settembre scorso.

Pacchetto davvero impegnativo, che potremo affrontare al meglio solo ritornando a quella coesione sociale mancata negli ultimi tempi, appello che riteniamo sia estendibile anche all’agone politico nazionale e locale, basta divisioni strumentali, il bene collettivo è un patrimonio da tutelare.