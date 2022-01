TERMOLI. Cittadini in numero significativo anche alla sede della Croce Rossa di via Amalfi a Termoli per sottoporsi ai test rapidi anti-Covid. Grazie ai tamponi antigenici messi a disposizione dal coordinamento regionale di Campobasso, i volontari, coordinati dal responsabile di sede Donato Ciccone, hanno effettuato quasi 200 prelievi negli ultimi 3 giorni, fatto salvo il Capodanno, ne sono stati refertati 130 lo scorso 31 dicembre, con 7 positività emerse, mentre una sessantina, ancora non c'è il dato preciso e definitivo, nella mattinata di oggi, di cui 6 risultati positivi.

File inattese, che dimostrano come la popolazione sia preoccupata di mettersi al riparo da possibili contagi, specie in questi giorni di festività dove si è a contatto con amici e familiari.

Le persone risultate positive poi andranno a richiedere il tampone molecolare Asrem, come da protocollo, attraverso i propri medici di base.