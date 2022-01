Primi sei mesi dell'anno senza garanzie di turni H24 in Emodinamica

TERMOLI. L’avvento del 2022 non rappresenta di certo un colpo di spugna rispetto alle problematiche che erano al centro dell’attenzione fino solo all’ultimo giorno del 2021, come la turnazione attiva in Emodinamica, per esempio. La carenza di medici dal settembre scorso ha determinato discontinuità nel servizio h24, con giorni di mancate reperibilità al San Timoteo, programmazioni poi impugnate a ripetizione al Tar e al Consiglio di Stato, fino alle due pronunce del 23 e 24 dicembre, che hanno ripristinato il servizio. Ma la carenza di medici permane anche nel 2022 e se ieri e oggi l’h 24 è coperto, si attende la comunicazione dei turni da lunedì prossimo e qualche buco si potrebbe avere, tant’è che il direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano, con un provvedimento del 31 dicembre, ha messo le mani avanti, ribadendo quello che è l’organico esistente, ribadendo la criticità organizzativa, ma asseverando anche che l’orientamento dell’Azienda sanitaria regionale del Molise, nel prevedere la non copertura h24 dei turni di Emodinamica nei plessi spoke, a differenza dell’Hub del capoluogo, è perfettamente legale e rientra nei dettami stabiliti dal dm 70, il famigerato decreto Balduzzi.

Per chiarire meglio i contenuti dell’atto, abbiamo interpellato lo stesso Florenzano, che ha riferito appunto dell’applicazione della norma nazionale, ma anche rimarcato che non c’è nessun tipo di penalizzazione preventiva sul San Timoteo, solo la presa d’atto dell’impossibilità a garantire turni h24 senza nessuna interruzione, vista la presenza di due soli emodinamisti all’ospedale e di uno solo a Isernia. Quadro che non permette alcun travaso di organico, proprio perché gli emodinamisti sono figure specialistiche, da non confonderle con quelle dei cardiologi. Proseguendo, Florenzano evidenzia come viene richiamata la normativa regionale, sia con la programmazione 2015-2018 che quella 2019-2021, che prevede: che “la rete per le patologie tempo dipendenti prevede l’Integrazione in un unico sistema di risposta sanitaria di urgenza tra il 118 e la Rete Ospedaliera, e adozione di percorsi condivisi ed indicatori comuni; e che deve essere favorita la “concentrazione degli accessi al Sistema Ospedaliero di Emergenza principalmente nel presidio Hub”, “Cardarelli” di Campobasso, che concentra competenze e specialità”; il ruolo Spoke dei due Presidi (“San Timoteo” di Termoli e “Veneziale” di Isernia) ospedali di base, sede di pronto Soccorso, in una integrazione funzionale con l’Hub in grado di dare una risposta organica su tutto l’ambito territoriale regionale. L’organizzazione delle reti tempo-dipendenti della regione Molise è definita in rapporto ai bisogni della popolazione e alle condizioni oro-geografiche del territorio. Il permanere del Servizio di Emodinamica presso l’Ospedale San Timoteo di Termoli, con la realizzazione al contempo di “accordi di collaborazione con l’Azienda Sanitaria “Chieti-Vasto-Lanciano” (da definirsi con l’ausilio della Struttura Commissariale n.d.r.), “in particolare col San Pio di Vasto per l’Emodinamica.

Occorre precisare che la specializzazione in Cardiologia non comporta di per sé la precipua competenza in emodinamica che si acquisisce con specifica ulteriore formazione, data la particolarità e complessità delle tecniche interventistiche da porre in essere; la attuale dotazione di personale, nonostante le numerose procedure concorsuali attivate risulta essere la seguente: 11 cardiologi e 4 emodinamisti a Campobasso, 8 cardiologi e un emodinamista a Isernia e 7 cardiologi e due emodinamisti a Termoli, dimezzatisi rispetto ai 4 in servizio fino a settembre 2021. L’Asrem così conferma che l’assetto organizzativo permane per un periodo di 6 mesi, che si stima essere necessario, al termine del quale verranno assunte nuove determinazioni all’esito delle attività espletate per l’attuazione del Pos 2019-2021 e delle risultanze delle procedure concorsuali in itinere, il tutto nel pieno rispetto delle linee programmatiche dettate dalla Struttura Commissariale per il rientro della Regione Molise dal deficit sanitario.

E’ stato così dato mandato ai responsabili delle unità di Cardiologia degli ospedali di Isernia e Termoli di assicurare la programmazione dei turni di servizio al fine di garantire l’attività dei servizi per come realizzabile in relazione al modello hub e spoke previsto dalla normativa nazionale e regionale; l’attuale dotazione organica degli specialisti in questione sull’intero territorio regionale debba portare a una conferma del servizio di emodinamica in maniera non continuativa presso il San Timoteo di Termoli, nelle more dell’attuazione delle disposizioni del Pos 2019-21 approvato, nella parte in cui prevede la stipula di accordi interregionali (da definirsi con l’ausilio della Struttura Commissariale e finalizzati alla acquisizione di idonee risorse) , e del completamento delle procedure concorsuali aziendali in corso; rilevata la impossibilità di trasferimenti dagli altri presidi ospedalieri della regione, se non in pregiudizio dell’intera collettività regionale ed in grave ed irreparabile nocumento del funzionamento della rete hub e spoke ampiamente descritta, come evidenziò il Tar nel respingere la sospensiva di metà dicembre, determinazione che l’Asrem sottolinea essere in linea con la normativa nazionale e regionale ed con le Linee Guida Nazionali (Agenas) ed Internazionali.