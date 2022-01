In città l'omaggio a Castriota Skanderberg: l'intitolazione della scalinata di via Roma

TERMOLI. La scalinata adiacente l’ex Cinema Adriatico, tra via Roma e il lungomare Cristoforo Colombo, sarà intitolata a Giorgio Castriota Skanderberg. Nella delibera che concede il disco verde a questa iniziativa, viene rimarcato come si intende promuovere il patrimonio artistico, storico e culturale per la valorizzazione del proprio territorio con spirito di aggregazione di diverse comunità attraverso politiche di sviluppo e condivisione con i paesi limitrofi. L’istanza è stata promossa dall’Associazione AGIMI e dalla redazione rivista Kamastra, per celebrare un eroe europeo. Skanderberg è tutt’oggi ricordato dai popoli albanesi come eroe della patria in quanto combatté nel XV secolo contro l’avanzata dei Turchi ottomani che stavano conquistando i Balcani, per la difesa del territorio abitato dalle popolazioni albanesi e principalmente per difendere le sue radici cristiane. La motivazione della proposta è sottesa all’attualità del pensiero basata sulle radici cristiane dell’Europa contemporanea, per le relazioni tra i paesi della costa adriatica e le politiche di sviluppo dell’area costiera attraverso la valorizzazione turistica dei territori tra la nostra regione e l’Albania.

Alla base dell’iniziativa una raccolta di adesioni a firma di cittadini albanesi residenti a Termoli, di abitanti provenienti da paesi arbereshe limitrofi e perfettamente integrati nel comune adriatico oltre che da associazioni ed Enti pubblici e privati. La proposta è stata portata dall'assessorato malla Cultura e condivisa dall’assessore Michele Barile coi colleghi di Giunta. I proponenti evidenziano come Giorgio Catriota Skanderbeg, eroe moderno, nominato dal Papa Callisto III con la massima onorificenza di " Defensor Christi" ha avuto un ruolo decisivo e fondamentale nella storia italiana, contrastando l'avanzata dell'impero Ottomano nell’Occidente Cristiano. La sua venuta in Italia in soccorso del Re Alfonso d'Aragona e di suo figlio Ferdinando, 1460-1462, nella lotta contro gli Angioini, ha determinato il trasferimento di soldati al seguito e di intere famiglie che in epoche successive e in ondate diverse, hanno ripopolato numerosi luoghi a macchia di leopardo nei territori del Regno, fondando nuovi paesi che tuttora, pur perfettamente integrati, conservano lingue e tradizioni delle terre di origine. Diversi paesi si trovano nel territorio bassomolisano e molti abitanti hanno scelto Termoli come luogo di residenza, contribuendo allo sviluppo e alla crescita della città. Si cita uno per tutti il benefattore Policarpo Manes, fondatore dell'orfanotrofio Gesù e Maria e della edificazione dell' imponente edificio sulle mura del borgo antico, palazzo che ancora oggi svolge un ruolo di grande utilità sociale. Policarpo Manes ha permesso tutto questo con un ingente lascito, buona parte del quale devoluto in beneficenza alle ospiti dell'Orfanatrofio, fino al raggiungimento della maggiore età. Discendenti di Giorgio Castriota Skanderberg nel ramo delle genti provenienti dalla regione della Manesia, i Manes si sono insediati nel territorio circostante ed una famiglia, in modo particolare, "provveduta di beni", era giunta da Montecilfone a Termoli, come scrive nelle sue memorie il vescovo Tommaso Giannelli nelle sue memorie.

A sostegno della proposta si aggiunge una motivazione storica più antica e profonda, collegata al simbolo per eccellenza della città, ovvero il Castello Svevo, un maniero voluto dallo Stupor Mund, alias Federico II il cui figlio Manfredi, cantato da Dante nel III canto del Purgatorio, aveva sposato nel 1259, Elena di Durazzo, figlia del despota d'Epiro, rinsaldando i rapporti dinastici e giurisdizionali nei territori delle due sponde, proseguendo la politica espansionistica e difensiva del Meridione d'Italia. Elena era giunta in Italia, trasportando su otto galee al seguito, beni nuziali e personale di corte. Tra queste ultime , famiglie che sono rimaste nelle aree del Regno tra Puglia, Basilicata nei territori della Capitanata sotto la cui giurisdizione ricadevano ampi territori della futuro contado e di seguito della Provincia di Molise. La proposta ricade su Giorgio Kastriota Skanderberg perché ufficialmente riconosciuto anche in Italia, vedi monumento di Skanderberg a Roma, nella toponomastica, nella installazione di busti e statue in paesi e città. Ultimo in ordine di tempo il busto eretto a Londra nel 2012, a Fermo nel 2015 e di recente in alcuni paesi limitrofi a Termoli come Montecilfone e Portocannone. Ricchissima è la bibliografia a livello Europeo tra testi scritti, romanzi, saggi, opere. Tra queste opere liriche di grandi autori come Vivaldi a Rablet. Tra le opere monumentali si ricorda la "Skanderbeide" della poetessa Isabella Sarocchi, il cui testo è stato sottoposto alla revisione di Galileo Galilei. Tra le opere pittoriche ricordiamo i dipinti e esposti presso la Galleria degli Uffizi a Firenze, nella cattedrale di Palermo, presso il palazzo dei priori a Fermo.

La Grande e prestigiosa figura che simboleggia una storia di rapporti di ieri e di oggi tra le due sponde dell'Adriatico e che nei tempi attuali trova la sua comprovata dimensione ed il sostegno nelle politiche di sviluppo tra le regioni delle due sponde ivi comprese il Molise e l'Albania. La proposta di intitolazione viene infine, ma non per ultima, sostenuta da una raccolta di adesioni a firma di cittadini albanesi residenti a Termoli, di abitanti provenienti da paesi arbéreshé limitrofi e perfettamente integrati nel comune adriatico, da associazioni ed enti pubblici e privati e cittadini di Termoli.