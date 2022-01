Emodinamica e sanità regionale, l'attacco di Felice: deriva inaccettabile

TERMOLI. Fa discutere la delibera adottata dal direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano, riguardo il servizio di Emodinamica nella rete ospedaliera molisana. Anche se indirettamente, la sottolineatura sull’impossibilità a trasferire i medici da un plesso all’altro, potrebbe essere stata una risposta alle continue invocazioni del presidente del comitato San Timoteo, Nicola Felice, che a più riprese aveva intimato l’Asrem a spostare i medici per garantire i turni h24 a Termoli. Lo stesso Felice non è stato in silenzio, ribadendo il suo «Come volevasi dimostrare!».

«Nell'esaminare, pur sommariamente, la delibera del Direttore Generale dell'Asrem si evince che il deliberato si basa sulle direttive generali per la "rete per patologie tempo dipendenti" disposte nelle precedenti programmazioni dei POS 2015/18 e Pos 2019/21 di recente adozione, che indica la scelta di concentrare gli interventi principalmente nel presidio ospedaliero Hub (Cardarelli) con i presidi Spoke (San Timoteo e Veneziale) solo di supporto. Inoltre la delibera ultima, nel definire le decisioni, fa ulteriormente richiamo e quindi affidamento per risolvere le criticità presenti, a quanto disposto dal Pos 2019/21 che prevede essenzialmente per il San Timoteo, in primis Emodinamica e Punto nascite, accordi di collaborazione, che il Commissario ad acta Toma dovrà definire con l'Asl n.2 (Chieti-Lanciano-Vasto) con l' ospedale San Pio di Vasto. Tutto ciò che la delibera in oggetto dispone, è quanto in più occasioni il nostro Comitato ha sempre esplicitato richiamando al rischio di una ulteriore penalizzazione del San Timoteo, unico presidio ospedaliero rimasto nel basso Molise.

Questo è stato l'essenziale motivo per cui il Comitato San Timoteo ha fatto ricorso al Tar per l'annullamento del Decreto del Commissario ad acta Toma n.92 del 9/9/2021, previa sospensione del decreto stesso.

Sospensiva non accolta, e quindi, considerata l’importanza che riveste ciò e quant’altro previsto dal citato Pos 2019/21 per l’ospedale San Timoteo, il Comitato non poteva che dare mandato ai propri legali di proporre Appello, a tale decisione, al Consiglio di Stato. Come Comitato siamo sconcertati nel non aver avuto a tutt'oggi alcun riscontro da parte del Direttore Generale dell'Asrem, Florenzano, alla proposta, più volte espressa, di trasferimento momentaneo di Medici Emodinamisti dal Cardarelli al San Timoteo, individuando per i ricoveri, necessari ed urgenti, di Emodinamica nel Gemelli Molise Spa, azienda convenzionata, il presidio di supporto per l'Area Centrale del Molise.

Disposizione che verrebbe a cessare quando saranno assunti con concorso, a tempo indeterminato, i nuovi Medici Emodinamisti.

A quanti sostengono che il Pos 2019/21 è scaduto il 31 dicembre ultimo scorso, si fa rilevare che tale scadenza è puramente teorica, come già dimostrato in passato con le precedenti programmazioni. Quindi essendo questa l’ultima programmazione approvata continua ad avere efficacia fino alla definizione ed approvazione del Pos 2022/24.

Operazione questa non facile da ottenere, tenendo presente che, come da giorni i mezzi di comunicazione dimostrano, la nostra classe politica ed amministrativa è per lo più già pienamente proiettata ed immersa alle prossime ricorrenze elettorali (Regione e Parlamento) del 2023. E’ facile immaginare, da esperienza passata, che difficilmente nei tempi di campagna elettorale problemi “spinosi”, come quello della programmazione sanitaria regionale, che dovrà indicare dove e chi farà cosa, saranno affrontati e definiti.

Ciò lascia credere che l’approvazione del nuovo Pos 2022/24 si avrà, forse, solo non prima dell’esito delle elezioni. Ciò a nostro parere si ritiene che in futuro ogni provvedimento attuativo sarà emanato, con buona pace da parte di tutti, nel rispetto dell’attuale Pos 2019/21. Questo Comitato ritiene ciò molto rischioso e inaccettabile! Quindi auspica, in primis, che il Consiglio di Stato accolga la richiesta di appello alla determinazione della mancata sospensiva da parte del Tar al Decreto di adozione del Pos 2019/21, e successivamente, nella discussione di merito che il Tar fisserà, l’annullamento del Decreto di approvazione n. 92 del 9/9/2021».