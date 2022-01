LARINO. La sezione Avis frentana intitolata a Rosanna Gentile. Una vita dedicata all'impegno nel sociale, valori condivisi insieme a tutte le persone che l'hanno conosciuta e ne hanno apprezzato i valori e le qualità rinnovando un sentimento di amore e di gratitudine.

A lei un pensiero di grande affetto, riconoscenza e sguardo proiettato nel futuro per costruire, insieme, gesti e segni di solidarietà e prossimità: la sezione Avis di Larino porta il nome della presidente Rosanna Gentile, scomparsa prematuramente lo scorso anno. Una targa è stata scoperta all'ingresso dei locali nel pomeriggio di domenica 26 dicembre 2021 in uno spazio che l'ha vista impegnata per quarantacinque anni, tanto da ricevere un importante riconoscimento al suo spirito e alla dedizione per il volontariato, quello di “Cavaliere di San Marco”.

Una cerimonia intima, simbolica, alla presenza dei soli familiari, con le figlie Teresa, Aurora e Alice e degli associati per condividere un momento di forte commozione ma anche di spirito associativo in memoria di Rosanna che tanto ha dato per questa realtà e per l'intera comunità larinese. Un ricordo sincero e affettuoso per continuare un cammino insieme all'associazione, oggi guidata da Mirella Campitelli, e da tutti coloro che vorranno condividere nuovi progetti lungo la strada della cultura della donazione del sangue e della stessa vita dedicata all'altro.