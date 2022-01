Igienizzazione delle mani: gli italiani lo fanno meglio!

Salutarsi con un bacio sulla guancia o una vigorosa stretta di mano, sono gesti tipici che dimostrano affetto e convivialità. Sebbene fossero banditi durante la pandemia, in seguito alla riapertura stanno pericolosamente tornando. Quando però si parla di gestualità e comportamenti che sono stati modificati, bisogna ricordare che questa situazione almeno ha insegnato come lavarsi correttamente le mani.

I risultati dello studio

È quanto emerge dallo studio dell’osservatorio europeo dell’igiene per decretare gli italiani i più bravi a utilizzare le mani, secondi solo ai tedeschi. Analizzando i comportamenti e i loro cambiamenti dopo la pandemia su un campione di oltre 5 mila soggetti, si scopre che alcuni usi e costumi sono duri a morire. È proprio il caso di baci e strette di mano che, confessano i soggetti raggiunti dal questionario online per il rapporto igiene bacio Xlovecam , sono tornati ai livelli pre Covid.

L’igienizzazione nelle mani

Con l’introduzione di regole di barriera contro il virus, dopo quasi due anni dallo scoppio della pandemia, l’igienizzazione delle mani è entrata nella routine degli italiani. Le mani sono pulite e lavate a lungo perché spesso sono il vettore di germi e batteri. Ben l’83% degli italiani si pulisce le mani dopo essere stato in bagno, quasi a pari merito con i tedeschi ma sicuramente meglio della media che si attesta intorno all’80%.

Questa buona abitudine viene mantenuta anche dopo aver preso i mezzi pubblici, prima della cena, dopo essere rientrati in casa, dopo toccato un animale e via dicendo. La stragrande maggioranza degli italiani ha capito che non è sufficiente lavare le mani, ma bisogna igienizzarle con un prodotto specifico che renda inerti i batteri.

Salutarsi basandosi o con una stretta di mano

Per quanto riguarda invece salutarsi con dei baci, il Covid non è riuscito a vincere questa abitudine. Secondo questo studio, il bacio sulle guance ai familiari è una abitudine italiana, ma anche spagnola, molto frequente. Se in Italia lo fanno il 61% delle persone, in media gli europei sono solo 51%. Un po’ lo stesso discorso si può fare in merito alle strette di mano. Quando si tratta di salutare qualcuno, gli italiani, noti per esser molto espansivi, non si tirano indietro.

Le ragioni di tale resistenza non sono del tutto chiare, sebbene sia evidente che gli italiani abbiano compreso l’importanza di alcuni gesti di barriera come il lavaggio delle mani. Infatti, in Europa gli italiani sono riusciti a fare meglio di inglesi, tedeschi e spagnoli, dimostrandosi quindi molto ligi e rispettosi delle indicazioni, quasi in maniera inaspettata. Invece, non sorprende il primo posto della Germania che notoriamente è da sempre indicata come molto attenta e rigorosa. Le persone sono sicuramente più diligenti e infatti gli italiani hanno avuto il miglior incremento per quanto riguarda l’introduzione di queste abitudini di igiene.