Servizio idrico integrato prorogato all'Acea fino alla scelta del nuovo gestore

TERMOLI. Nello scorso mese di dicembre la giustizia amministrativa si è occupata anche del servizio idrico integrato di Termoli, non soltanto delle vicende relative alla sanità e all’ospedale San Timoteo. Casus belli la proroga della gestione all’Acea Molise, annullata dal Tar Molise, anche se poi il Comune ha avuto la sospensiva dal Consiglio di Stato, vista la delicatezza della missione. Ma i problemi hanno origine da quando c’è stato l’avvento, a dir poco contrastato, dell’Egam. Nel novembre del 2020 l’amministrazione adriatica chiedeva all’ente regionale di conoscere le tempistiche previste per l’individuazione del soggetto gestore dell’Ambito territoriale ottimale, onde consentire una corretta programmazione delle attività di competenza. In assenza di tale riscontro e stante il protrarsi, per causa anche questa volta non imputabile all’amministrazione comunale di Termoli, di tale gestione straordinaria e provvisoria in funzione del

previsto trasferimento, il Comune di Termoli ha ritenuto, comunque, di avviare una procedura di gara necessaria sia all’individuazione del soggetto gestore, anche se solo temporaneo (ovvero in vista del trasferimento del Servizio idrico integrato all’Egam), sia alla risoluzione dei problemi urgenti connessi alla depurazione delle acque, anche attraverso l’utilizzo di risorse finanziarie espressamente concesse dalla Regione Molise per la risoluzione di tale annosa problematica. Lo scorso 29 ottobre, l’Egam è stata invitata, in vista dell’ormai imminente scadenza della proroga della convezione in corso con la società concessionaria, appunto l’Acea Molise, a convocare a stretto giro, una riunione necessaria alla valutazione della proposta di progetto di finanza ed alla formulazione dell’eventuale giudizio favorevole e propedeutico al riconoscimento del pubblico interesse da parte dell’organo esecutivo comunale che avrebbe consentito l’espletamento della gara di appalto per l’esecuzione degli interventi a tutela del territorio e delle acque e per il miglioramento del servizio idrico del Comune di Termoli, oltre che per l’affidamento della gestione temporanea del servizio di Termoli, in attesa del definitivo trasferimento all’Egam del Servizio idrico di ambito regionale”. Un mese dopo, l’Egma ja riscontrato tale istanza, rimarcando e riconoscendo che il Comune di Termoli, nelle more della individuazione del gestore unico regionale ad opera di Egam, ha la necessità di prevedere un periodo gestionale transitorio entro il quale garantire il servizio ai cittadini ed aggiungendo che la proposta si inserisce in un quadro istituzionale, che vede una sostanziale accelerazione del processo di implementazione della riforma dei servizi idrici regionali, con la previsione di giungere in tempi stretti all’affidamento della gestione del servizio idrico integrato sull’intero territorio regionale…prevede importanti investimenti nel campo acquedottistico, ma

soprattutto in quello fognario-depurativo, laddove viene prevista, tra gli altri la realizzazione di una serie di interventi finalizzati alla dismissione del depuratore del porto, con il superamento delle gravi criticità che ormai da anni caratterizzano l’attuale assetto depurativo della citta di Termoli. Il percorso poi ha visto la dichiarazione dei pubblico interesse sul project financing promosso dalla stessa Acea Molise, coi primi atti consequenziali per predisporre l’evidenza pubblica attraverso cui selezionare l’impresa aggiudicataria, disponendo il prosieguo anche ai fini dell’espletamento della procedura di gara funzionale ad una gestione transitoria. Visto il rapporto contrattuale in scadenza al 31 dicembre, nelle more della definizione della stessa procedura all'uopo indetta e nei termini strettamente necessari alla conclusione della stessa, viene considerato indispensabile disporre la proroga tecnica sino all’esito della gara di appalto e al perfezionamento di tutte le procedure per l’effettivo passaggio di consegna di impianti e dispositivi afferenti il servizio idrico integrato di Termoli all’aggiudicatario, fermo restando che entro tale termine l’Egam potrebbe comunque procedere all’affidamento della gestione del servizio idrico integrato regionale, con conseguente anticipazione di tale subentro e con le conseguenze di legge in ordine alla disciplina delle gestioni esistenti. L’amministrazione sottolineando come ritardi e tempi tecnici necessari all’espletamento di tale procedura non risultano in alcun modo riconducibili al Comune di Termoli, appare inopportuno procedere all’individuazione e assegnazione del servizio in questione, stante la natura temporanea e straordinaria dello stesso, in funzione del prossimo trasferimento all’Egam, ad altro soggetto gestore, nella considerazione della complessità e dei tempi tecnici necessari al compimento delle imprescindibili procedure quali, a titolo meramente esemplificativo, necessità di “procedere alla lettura di circa 9.000

contatori di utenti (circa il 50% del totale) ed alla contestuale emissione delle fatture”, stante inoltre la necessità di “definire le modalità di passaggio alla Florio Group della piattaforma informatica utilizzata dal Gruppo Acea e su cui risiedono anche i dati commerciali gestiti da Crea gestioni che genera la fatturazione” e stante, ancora, la necessità di “provvedere a corrispondere al vecchio gestore il valore del rimborso determinato di concerto con l’ente concedente secondo gli schemi regolatori, valore di rimborso determinato in base al valore residuo dei cespiti del vecchio gestore”. La società Acea Molise srl ha manifestato la disponibilità alla gestione in proroga alle stesse condizioni della Convenzione di Gestione in scadenza, fino alla conclusione delle procedure di gara; così la Giunta termolese ha dato atto dell’avvenuta indizione della gara per l’affidamento del servizio in parola con determina a contrarre n. 2717 del 22.12.2021; che è necessario disporre la proroga tecnica del rapporto contrattuale con Acea Molise srl sino all’esito della gara di appalto ed al perfezionamento di tutte le procedure per l’effettivo passaggio di consegna di impianti e dispositivi afferenti il servizio idrico integrato di Termoli all’aggiudicatario, fermo restando che entro tale termine l’Egam potrebbe comunque procedere all’affidamento della gestione del servizio idrico integrato regionale, con conseguente anticipazione di tale subentro e con le conseguenze di legge in ordine alla disciplina delle gestioni esistenti. Proroga che avrà le stesse condizioni contrattuali disposte con la delibera di Giunta 299/2019.