Accelerare le procedure per la destinazione degli immobili confiscati in Molise

MOLISE. “Open data aziende confiscate” è un portale ‘on line’, realizzato e curato dall’Agenzia per i beni sequestrati, contenente ogni informazioni al fine di garantire la massima trasparenza sulla gestione e sulla destinazione degli immobili in questione. L’iniziativa nacque dalla necessità di rafforzare il dialogo tra i vari soggetti interessati (attori istituzionali ed imprese stesse) al mondo di beni tanto particolari con l’obiettivo di ridurre al massimo i tempi di assegnazione, baipassando i rischi che le aziende - una volta tolti i beni alle organizzazioni criminali - finiscano per chiudere, con conseguenze sia economiche che sociali. Stando agli ultimi dati disponibili, in Italia i beni in confisca definitiva sarebbero oltre 2.500. Il 90,8% di questi si trova in 5 regioni: uno su tre (32%) in Sicilia, il resto in Campania (17,5%), Lazio (13,4%), Calabria (13%) e Lombardia (8,4%). I settori più coinvolti sono le costruzioni, che rappresentano il 23% delle imprese confiscate, il commercio (21,5%), la ristorazione e le strutture ricettive (8,5%), l’immobiliare (7,3%), il manifatturiero (7,2%), i trasporti e le attività di magazzinaggio (5,6%) e l’agricoltura (4,5%).

Il 23 novembre 2021, l’Agenzia nazionale per la coesione territoriale ha pubblicato un bando per la valorizzazione economica e sociale dei beni confiscati alle Mafie. Il Governo ha deciso di destinare circa 250 milioni del Pnrr a questi progetti, considerati ‘interventi speciali per la coesione territoriale’. L’obiettivo è la riqualificazione di almeno 200 beni immobili confiscati, purché essi siano già stati destinati, con specifico provvedimento del Consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, al patrimonio disponibile dei Soggetti istituzionali proponenti. Uno strumento concreto, dunque, a disposizione di aree affette da gravi criticità sociali, economiche e ambientali, a causa della presenza pervasiva della criminalità organizzata. Le risorse del Pnrr dovranno servire per interventi di riqualificazione urbana, mediante innovativi sistemi di gestione del territorio e attraverso la realizzazione di piani integrati di sviluppo locale, come ad esempio il ‘social housing’ in tema di politiche abitative. Ma anche un’occasione per potenziare i servizi pubblici di prossimità e quelli di cittadinanza, agevolando la creazione di attività economiche nel settore della cultura, del sociale e del turismo, ovvero in quei comparti capaci di ridurre l’isolamento tipico delle zone colpite dalle infiltrazioni malavitose. In altre parole, si possono utilizzare queste risorse per riqualificare aree e immobili da destinare all’edilizia popolare o alle tante associazioni in attesa di una sede. Dovrebbe essere ormai chiaro, almeno dopo la pubblicazione nel settembre 2020 del Rapporto della ‘Commissione speciale, a carattere temporaneo, di studio sul fenomeno della criminalità organizzata in Molise’, che il territorio della 20^ regione non è estraneo a questo tipo di problemi.

Infatti, durante le Audizioni della Commissione, è emerso che - sul territorio - sono presenti undici beni confiscati alla criminalità organizzata, insistenti nei Comuni di Campomarino, Cantalupo nel Sannio, Venafro, Vinchiaturo e nei due capoluoghi di Provincia, Campobasso ed Isernia. L’auspicio è quello per cui i Sindaci di questi Comuni abbiano ad attivarsi immediatamente per partecipare all’Avviso pubblico, così da ottenere risorse importanti per la crescita dell’intero Molise. Ma la scadenza è vicina, ragion per cui i progetti dovranno essere presentati entro il prossimo 24 gennaio. Occorre, dunque, che si allacci un’immediata interlocuzione, che parta dai Sindaci (oppure dalle Prefetture di Isernia e Campobasso) per arrivare all’ANBS. Insieme, questi soggetti istituzionali debbono individuare velocemente gli interventi e le procedure migliori per inviare le candidature in tempi rapidi che oramai sono persino ristretti, al punto che alcuni progetti di valorizzazione possono essere ancora inseriti soltanto ove si convochi con urgenza un Tavolo Tecnico specifico. Queste azioni nel solco della legalità e questi fondi costituiscono un’opportunità che il Molise non può e non deve perdere. Intanto 400.000 euro sono stati finanziati a Campobasso per la manutenzione straordinaria di un immobile sequestrato alle organizzazioni mafiose che, dopo circa 15 anni, potrà essere opportunamente ristrutturato e adibito a finalità pubbliche.”

Claudio de Luca