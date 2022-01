Epidemie nella storia, il cordone sanitario dal Saccione al Trigno del primo '800

TERMOLI. Poco più di duecento anni fa Termoli ebbe a subire una sciagura analoga quella del coronavirus che la sta affliggendo, e sta affliggendo il resto del mondo: la peste che, esplosa a Costantinopoli nel 1812, nel giro di pochi mesi contaminò i Paesi circostanti e quelli al dà dei mari della Turchia come l’isola di Malta e le lontane città rivierasche dell’Adriatico. Il veicolo del morbo erano i bastimenti ottomani, dalla bandiera rossa con in mezzo la mezzaluna e una stella di colore bianco, che approdavano in quei porti sbarcando sulle banchine merci e uomini non sempre sani.

L’epidemia, nel corso di alcuni anni, provocò nelle terre dell’Impero ottomano e in quelle circostanti centinaia di migliaia di morti.

Le prime notizie circa la presenza di casi di peste nell’Isola di Lissa, situata al largo di Spalato, dove era approdato un legno proveniente dall’Epiro, nel settembre dello stesso anno vennero inviate dal Magistrato Sanitario di Trieste al Ministro dell’Interno della Capitale del Regno delle Due Sicilie. Seguirono immediate disposizioni del ‘Sopraintendente di Salute’ agli Intendenti delle Province, e a quello della Provincia di Molise, circa il fermo e il controllo dei bastimenti in transito da parte del Servizio Sanitario Marittimo e della salvaguardia della costa affidato ai Cordoni Sanitari i cui uomini avevano l’ordine di segnalare, con il fumo di giorno e le fiamme di notte, il transito di legni sospetti nonché quello di impedire l’eventuale sbarco sulle marine di merci clandestine.

Al controllo dei legni seguiva non di rado, in caso di bastimenti ottomani, la contumacia di quaranta giorni e alla quarantena di sette giorni erano soggetti i legni che trafficavano da un porto all’altro del Regno.

Lungo il Cordone Sanitario molisano, dal Saccione al Trigno, vennero rea-lizzate delle postazioni di controllo della costa, e del tratto di mare prospiciente, chiamate ‘pagliare’ per dare un riparo ai ‘legionari’. L’impegno maggiore, anche in termini monetari, spettò al Comune di Termoli sulla cui marina i posti di controllo erano tre: la torre del Sinarca, la marina di Sant'Antonio e quella di San Pietro dove prestavano servizio 24 legionari ai quali spettava anche segnalare alla Deputazione di Sanità la presenza sulle spiagge di oggetti di qualsiasi genere, di malati e di deceduti, gettati in mare dai bastimenti per evitare che contagiassero gli altri membri dell’equipaggio. Gli oggetti rilasciati dal mare, compresi plichi e carte, da non toccare dovevano essere bruciati.

Se questi erano gli ordini impartiti ai legionari, ai marinai era proibito pescare ‘fuori dalla vista del porto’ e ‘di rimanere in mare durante la notte’.

Si trattava di disposizioni alle quali tutto l’apparato amministrativo, sanitario e militare del Regno doveva attenersi per evitare che il morbo potesse propagarsi per negligenza o anche accidentalmente. Le inadempienze, una volta accertare, venivano punite severamente, anche con la morte in casi di particolari comprovate gravità.

La paura per il ‘flagello di Dio’, inteso come punizione per i peccati commessi, che portava all’isolamento del malato, allo sbarramento della casa e alla morte si trasformò presto in terrore e in un cambiamento profondo della vita dei termolesi i quali ricorsero alle preghiere dentro e fuori dalla Chiesa di S. Rocco, all’accensione di ceri e alle processioni prima delle quali non mancarono litigi per portare il Santo sulle spalle.

Malgrado le invocazioni e la scrupolosa osservanza delle disposizioni furono la penuria di acqua potabile, la sporcizia e la quasi inesistente igiene all’interno della case a favorire la penetrazione del morbo nella Città che dei 1710 abitanti ne portò a morte 38, come risulta dai Registri parrocchiali.

Antonio Smargiassi

Storico termolese e Scrittore