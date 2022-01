Servizio idrico e fognario, «Costi e tariffe destinati all'aumento»

TERMOLI. I costi del servizio idrico integrato, come viene chiamato quello dell’acqua condotta e dei reflui urbani (fogne e depurazione), gravano tutti e solo sugli utenti, per questo sono decisamente preoccupanti gli aumenti delle tariffe del SII realizzati negli ultimi tre anni e quelli che si prospettano in futuro. Per illustrare in modo semplice gli incrementi tariffari, facciamo l’esempio di una famiglia di tre persone, residenti a Termoli, che consuma 240 mc di acqua all’anno. Per questa famiglia, negli anni dal 2016 al 2018 la bolletta annuale è stata di 326,84 euro, saliti a: 381,00 euro nel 2019 (+ 16,6%), 412,40 euro nel 2020 (+ 8,2%), 442,82 euro nel 2021 (+ 7,4%). Per il 2022 è già previsto un ulteriore aumento a 475,57 euro (+ 7,4%) e le cose dovrebbero ancora peggiorare negli anni successivi.

Come mai questi aumenti clamorosi? Per brevità, mi limito a riferire gli eventi chiave relativi alle lunghe e accidentate vicende della concessione a privati del servizio idrico, avviata il 30 giugno 1993, e di quello fognario, aggiunta il 30 giugno 1998, che doveva scadere il 30 giugno 2013. Dal 2 gennaio 2006 la titolarità della concessione è stata assunta da Acea, attraverso società controllate. Alla scadenza la concessione è stata prorogata numerose volte, fino a che Acea (allora tramite Crea Gestioni) ha annunciato che non avrebbe accettato oltre il 30 giugno 2018 un’ulteriore proroga decisa dal Comune, ritenendo insufficienti le tariffe praticate e stante il contenzioso con il Comune per il pagamento di 1.972.765,09 euro, derivanti dai maggiori costi rivendicati dal gestore, relativi agli anni dal 2012 al 2015. Due mesi prima della scadenza del 30 giugno 2018 l’amministrazione comunale ha indetto una procedura negoziata, senza gara per somma urgenza, per affidare, per sei mesi, l’avvio e la gestione del nuovo depuratore del Sinarca e, in caso di conferma dell’indisponibilità da parte di Crea Gestioni, anche l’intera gestione del SII. La procedura negoziata è stata aggiudicata alla società Florio Group, che effettivamente ha avviato e gestito il nuovo depuratore del Sinarca dal 18 dicembre 2018 al 31 ottobre 2019; invece non si è verificato il subentro provvisorio a Crea Gestioni, in quanto il gestore uscente ha subordinato la consegna degli impianti a Florio Group al pagamento da parte del subentrante dei pretesi 1.972.765,09 euro ed ha pertanto proseguito nella gestione anche dopo il 30 giugno 2018.

A questo punto la Giunta comunale ha cambiato strategia e l’11 ottobre 2019 (delibera n. 243) ha dichiarato di «prendere atto che la procedura di subentro della ditta Florio Group S.r.l. nella gestione del servizio idrico comunale […] non ha avuto alcun esito» e di «autorizzare il dirigente del settore IV, a dare seguito a quanto necessario per aggiornare i termini della convenzione […] per la sola parte riguardante le variazioni del perimetro di gestione» (cioè includere il nuovo depuratore del Sinarca, senza toccare le tariffe). Il 17 dicembre 2019 la Giunta è andata ben oltre (delibera n. 299), stabilendo di: 1) «prorogare il rapporto contrattuale con Crea Gestioni sino al 31.12.2021»; 2) ampliare il perimetro di gestione al depuratore del Sinarca ed all’impianto di sollevamento del parco comunale; 3) «approvare la nuova articolazione tariffaria [e] la rimodulazione delle fasce tariffarie». Da qui gli aumenti. Tra l’altro, la delibera di Giunta 299/2019 è illegittima, in quanto le decisioni sulla concessione di pubblici servizi competono al Consiglio comunale; così si è reso necessario sanare l’illegittimità della delibera di Giunta con la delibera di ratifica del Consiglio comunale n. 43 dell’11 settembre 2020.

Naturalmente ne è nato un contenzioso tra il Comune e Florio Group (che nel frattempo ha cambiato la denominazione in Fma) di cui riferisco (per brevità) solo i fatti più recenti. Il 10 dicembre 2021 il Tar Molise (sentenza n. 424) ha accolto il ricorso di Fma contro la delibera di Consiglio comunale 43/2020 in quanto: a) andava esperita una nuova gara e non una presunta “proroga”, modificativa del contratto che si dice prorogato; b) l’estromissione di Florio Group è avvenuta a seguito di istruttoria lacunosa e motivazione inadeguata e contraddittoria. Il 13 dicembre 2021 l’amministrazione comunale ha presentato ricorso al Consiglio di Stato, chiedendo e ottenendo, nelle more del giudizio, la sospensiva della sentenza del Tar Molise. Se nel giudizio di merito il Consiglio di Stato dovesse confermare la sentenza del Tar Molise, Fma avrà la strada spianata per chiedere al Comune in sede civile un pesante risarcimento danni.

A prescindere dal contenzioso Comune/Fma, nei prossimi anni si profilano incrementi tariffari del SII oltre a quello già previsto per il 2022. Il 9 dicembre 2021 la Giunta (delibera n. 276), ha incaricato il Settore IV di indire una gara in finanza di progetto, sulla base di una proposta formulata da Acea, per l’affidamento in concessione del SII per 15 anni e la realizzazione di opere connesse per 11.425.000 euro, di cui 7.600.000 euro finanziati dal gestore e 3.825.000 euro dalla Regione Molise (il finanziamento regionale è riferito alla costruzione del nuovo depuratore di Pantano Basso, il cui costo è stimato in 7,5 milioni). Il 22 dicembre 2021 il dirigente del Settore IV ha indetto la relativa gara (determina n. 2717). I 7,6 milioni di investimento del privato saranno ovviamente recuperati sulle tariffe future, ma non è tanto questo che lascia attoniti, quanto il valore di rimborso che nella Relazione generale Acea dichiara di avere maturato fino al 2021, anch’esso da ribaltare sulle future tariffe, quantificato in ben 5.813.234,68 euro. Altro che i quasi due milioni pretesi in passato e all’epoca contestati dal Comune. L’inserimento di un valore di rimborso di 5,8 milioni nei documenti di gara equivale ad una sua accettazione da parte del Comune. Chi e come ha verificato la congruità di tale importo? Non certo l’Egam, che si è limitata ad una presa d’atto formale. Visto che il Comune non ha le competenze tecniche per un’analisi di merito dei conteggi sviluppati da Acea, sarebbe stato opportuno ed è ancora possibile incaricare di tale verifica un consulente esperto del settore, sospendendo nel frattempo la procedura di gara.

I termolesi sembrano avere “digerito” senza battere ciglio i pesanti aumenti tariffari degli ultimi anni, anche perché tali aumenti non hanno avuto evidenza mediatica ed il singolo utente difficilmente riesce a rendersi conto delle differenze di costo, data la complessità degli schemi tariffari. Ciò non vuol dire che anche in futuro i termolesi continueranno a digerire di tutto e, comunque, è dovere in primo luogo dell’amministrazione comunale tutelare i cittadini, visto che qui chi paga non è Pantalone, ma la popolazione.

Pino D’Erminio