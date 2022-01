Omicron e ritorno a scuola: rompicapo tra Governo e Regioni, verso la modifica della Dad

ROMA. Si è tenuta oggi pomeriggio la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Nel corso dell'incontro sono stati trattati diversi temi legati all’emergenza Covid-19 e al diffondersi della variante Omicron.

Le diverse riflessioni hanno riguardato – fra l’altro - la prossima ripresa delle attività didattiche nelle scuole, la campagna vaccinale ed il green pass rafforzato.

Intanto, come riporta l'Ansa: «Preservare il più possibile le lezioni in presenza, rivedendo il numero di contagi che fa scattare la Dad per tutta la classe».

E' questa, secondo quanto si apprende, l'ipotesi di lavoro del governo emersa anche durante la riunione tra il premier Mario Draghi e i ministri a Palazzo Chigi sulla scuola.

La soglia per la Dad potrebbe essere aumentata in particolare per le fasce di età che hanno una copertura vaccinale più elevata. La priorità, sarebbe stato ribadito, è quella di garantire il più possibile le lezioni in presenza, mettendo in campo tutte le soluzioni adatte a gestire il picco della quarta ondata Covid atteso a gennaio. Scuola in presenza e in sicurezza, sarebbe la priorità che il Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, avrebbe ribadito, secondo quanto si apprende, nel corso di un incontro con i sindacati di settore.