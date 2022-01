Trasporto urbano più ampio in città, venerdì saranno divulgate le novità

In corsa

In corsa mer 05 gennaio

TERMOLI. Come anticipato nell'articolo di plauso delle organizzazioni sindacali a ridosso del Capodanno indirizzato al Comune di Termoli, modifiche e novità in vista per il trasporto pubblico locale a Termoli.

Venerdì prossimo, 7 gennaio, alle ore 9,30 è convocata una conferenza stampa per illustrare l’implemento del servizio di trasporto urbano. All’incontro che si terrà in sala consiliare sarà presente l’assessore ai Trasporti Vincenzo Ferrazzano.