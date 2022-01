Scuola infanzia Petacciato: lavori di adeguamento per 200mila euro

PETACCIATO. Gli interventi da eseguire sulla struttura โ€œ Scuola dellโ€™infanziaโ€ sono stati studiati e concepiti per aumentare il risparmio energetico e la sicurezza della scuola.

Per migliorare lโ€™efficientamento energetico รจ stato deciso di sostituire i vecchi infissi con dei nuovi a taglio termico e in piรน รจ stato scelto di usare una pompa di calore e dei pannelli solari per il riscaldamento e per lโ€™acqua calda sanitaria cosรฌ da avere oltre che un risparmio energetico anche una maggior sicurezza poichรฉ lโ€™edificio sarร scollegato dalla linea del gasโ€ฆ.. ma non รจ tutto.

๐—œ๐—ป๐—ณ๐—ฎ๐˜๐˜๐—ถ ๐—ฎ๐—ฏ๐—ฏ๐—ถ๐—ฎ๐—บ๐—ผ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฐ๐—ถ๐˜€๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ถ๐—ป๐˜€๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ป๐—ฒ๐—ถ ๐—น๐—ฎ๐˜ƒ๐—ผ๐—ฟ๐—ถ ๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ต๐—ฒ ๐˜‚๐—ป โ€™๐—ถ๐—บ๐—ฝ๐—ถ๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ๐—น๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—บ๐—ฒ๐—ฐ๐—ฐ๐—ฎ๐—ป๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฟ๐—ผ๐—น๐—น๐—ฎ๐˜๐—ฎ ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ ๐—ผ๐—น๐˜๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฎ ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—นโ€™๐—ถ๐—บ๐—ฝ๐—ถ๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ผ ๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ ๐—ฝ๐—ถ๐˜‚ฬ€ ๐—ฒ๐—ณf๐—ถ๐—ฐ๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐—ฐ๐—ถ ๐—ฎ๐—ถ๐˜‚๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎฬ€ ๐—ฎ ๐—ฟ๐—ถ๐˜€๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐—บ๐—ถ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐˜€๐˜‚๐—น๐—นโ€™๐—ฒ๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ด๐—ถ๐—ฎ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜€๐˜‚๐—บ๐—ฎ๐˜๐—ฎ.

Lo stessoโ€‹ farร anche da trattamento dellโ€™aria.

Infatti, specialmente in questi ultimi periodi, per attenuare i virus in circolazione, una โ€‹ soluzione sarebbe quella di arieggiare gli ambienti aprendo le finestre per favorire il ricircolo e ricambiare lโ€™aria.

Il concetto รจ corretto, maโ€‹ aprire le finestre non รจ sufficienteโ€‹ per ricambiare interamente lโ€™aria di un ambiente, senza contare che รจ molto difficile tenere aperte le finestre con il rigido clima invernale e il ricambio e ricircolo dโ€™aria dovrebbe essere continuo per evitare che possibili cariche virali restino nellโ€™aria per troppo tempo o si depositino sulle superfici.

Un ricambio dโ€™aria approssimativo svolto anche una volta ogni ora non basta.

Per non parlare poi dello spreco energetico.

Aprire le finestre non garantisce un totale ricambio dโ€™aria allโ€™interno.

๐— ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ผ ๐˜€๐˜๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐—ฎ๐˜๐˜๐˜‚๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐—น๐—ฎ ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ๐—น๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—บ๐—ฒ๐—ฐ๐—ฐ๐—ฎ๐—ป๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฟ๐—ผ๐—น๐—น๐—ฎ๐˜๐—ฎ ๐—ฟ๐—ถ๐—บ๐—ฎ๐—ป๐—ฒ ๐˜‚๐—ป๐—ผ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ถ ๐—บ๐—ฒ๐˜๐—ผ๐—ฑ๐—ถ ๐—บ๐—ถ๐—ด๐—น๐—ถ๐—ผ๐—ฟ๐—ถ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ถ๐—น ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ฏ๐—น๐—ฒ๐—บ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฟ๐˜‚๐˜€.

Secondo molti esperti, e come riporta anche unโ€‹ articolo del Corriere della Seraโ€‹, infatti, laโ€‹ ventilazione forzataโ€‹ sarebbe un modoโ€‹ molto efficace nel limitare il contagio da Coronavirusโ€‹ allโ€™interno di un ambiente chiuso.

๐‘ผ๐’๐’ ๐’”๐’•๐’–๐’ ๐’Š๐’ ๐’ ๐’†๐’๐’โ€™๐’๐’”๐’‘๐’†๐’ ๐’‚๐’๐’† ๐’‘๐’†๐’ ๐’Š๐’‚๐’•๐’“๐’Š๐’„๐’โ€‹ ๐‘ฉ๐’‚๐’Ž๐’ƒ๐’Š๐’ ๐‘ฎ๐’†๐’”๐’–ฬ€โ€‹ ๐’‰๐’‚ ๐’“๐’Š๐’‘๐’๐’“๐’•๐’‚๐’•๐’ ๐’„๐’‰๐’† ๐’๐’†๐’ ๐’„๐’‚๐’”๐’ ๐’Š๐’ ๐’„๐’–๐’Š ๐’–๐’ ๐’”๐’๐’ˆ๐’ˆ๐’†๐’•๐’•๐’ ๐’‘๐’๐’”๐’Š๐’•๐’Š๐’—๐’ ๐’‚๐’ ๐’„๐’๐’“๐’๐’๐’‚๐’—๐’Š๐’“๐’–๐’” ๐’•๐’๐’”๐’”๐’Š๐’”๐’„๐’‚ ๐’‚๐’๐’โ€™๐’Š๐’๐’•๐’†๐’“๐’๐’ ๐’ ๐’Š ๐’–๐’๐’‚ ๐’”๐’•๐’‚๐’๐’›๐’‚, ๐’๐’‚ ๐’„๐’๐’๐’„๐’†๐’๐’•๐’“๐’‚๐’›๐’Š๐’๐’๐’† ๐’ ๐’Š ๐’‘๐’‚๐’“๐’•๐’Š๐’„๐’†๐’๐’๐’† ๐’„๐’๐’๐’•๐’‚๐’Ž๐’Š๐’๐’‚๐’•๐’† ๐’‘๐’–๐’ฬ€โ€‹ ๐’“๐’Š๐’ ๐’–๐’“๐’”๐’Š ๐’ ๐’†๐’ 99,6%โ€‹ ๐’ˆ๐’“๐’‚๐’›๐’Š๐’† ๐’‚๐’๐’โ€™๐’–๐’•๐’Š๐’๐’Š๐’›๐’›๐’ ๐’ ๐’Š ๐’–๐’ ๐’”๐’Š๐’”๐’•๐’†๐’Ž๐’‚ ๐’ ๐’Š ๐’—๐’†๐’๐’•๐’Š๐’๐’‚๐’›๐’Š๐’๐’๐’† ๐’‡๐’๐’“๐’›๐’‚๐’•๐’‚.

Andrebbe esteso in tutte le scuole ma il finanziamento era per un solo istituto e abbiamo pensato di iniziare dove i bambini non usano protezioni facciali.

Nel 2022 contiamo di eseguire gli stessi lavori nella scuola primaria e secondaria.

Galleria fotografica