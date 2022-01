Dopo l'embargo natalizio a Malta, «Il viaggio di ritorno è stato bellissimo»

TERMOLI. Qualche giorno prima di Natale una notizia ha destato preoccupazione nella nostra città: “alcuni studenti del Boccardi-Tiberio di Termoli sono rimasti bloccati a Malta, località dove stavano svolgendo l’Erasmus, poiché risultati positivi al Covid-19”.

Ieri, dopo giorni in cui sui giornali si susseguivano numerosi articoli in cui si parlava di innalzamento dei contagi, di una situazione dei contagi peggiorata, è arrivata una bella notizia: “i ragazzi dell’Istituto termolese sono rientrati in Italia”.

Oggi siamo riusciti a parlare telefonicamente con due di loro, Chiara Ciccotosto della classe quinta A (SIA) e Giuseppe Bozzelli della quarta A (RIM).

Dalla voce di entrambi è stato possibile percepire le emozioni ancora così vive provate nei giorni di quarantena a Malta e che persistono anche ora che sono rientrati nelle loro case con i loro affetti.

Nel corso dell’intervista i racconti dei ragazzi ci hanno permesso di ripercorrere insieme i loro i giorni trascorsi a Malta tra emozioni, paure, preoccupazioni e speranze.

Entrambi gli studenti ci hanno raccontato quanto sia stato difficile affrontare il giorno in cui, a seguito del tampone obbligatorio, gli è stato comunicato di non poter rientrare in Italia poiché positivi al Covid-19.

“La prima reazione è stata drammatica” – questa l’espressione di Chiara, “siamo scoppiati a piangere. Mille emozioni ci hanno pervaso, paura del contagio, paura di sviluppare sintomi gravi, tristezza nel vedere gli altri compagni partire e noi no, tristezza nel non poter tornare in Italia e vivere il Natale circondati dalle nostre famiglie e dai nostri amici.” Inoltre, entrambi hanno sottolineato quanto sia stato difficile comunicare ai genitori la loro positività. “I nostri genitori sono stati bravissimi, nonostante fossero preoccupati hanno cercato di non farcelo percepire e ci hanno supportato e rassicurato durante tutto il periodo trascorso a Malta”.

“Dopo queste prime preoccupazioni l’agenzia e la scuola ci hanno sistemato in due appartamenti” – continuano i due studenti- “uno per le ragazze e uno per i ragazzi.”

“I primi giorni sono stati i più complessi” – racconta Giuseppe. “Dopo essere giunti negli appartamenti paura e sconforto hanno preso il sopravvento poiché stavamo iniziando a realizzare quanto ci stesse accadendo. Inoltre, il timore maggiore era legato proprio all’evolversi della malattia poiché eravamo tutti sintomatici e nonostante i sintomi lievi la preoccupazione era quella di un peggioramento. La tutor di Malta e la scuola hanno provveduto a fornirci medicine e tutto il necessario”.

“Una volta passati i sintomi” – continuano i ragazzi – “la situazione è migliorata. Eravamo entrati nell’ottica di dover trascorrere a Malta le festività natalizie e allora abbiamo deciso di rendere la permanenza più piacevole. Ci siamo improvvisati cuochi cucinando pizza, lasagna e altre specialità italiane per rendere la vigilia e il Natale meno tristi. In poche parole, abbiamo provato a ricostruire a Malta le tradizioni italiane anche se la distanza da genitori, parenti e amici ci faceva soffrire. A rendere tutto ciò meno traumatico ha contribuito anche l’Ambasciata che ci ha fatto recapitare il cenone di Capodanno”.

Un altro momento che sia Chiara che Giuseppe hanno raccontato con emozione è stato quello del giorno in cui hanno fatto il tampone di controllo e hanno ricevuto la notizia di essere negativi e che sarebbero potuti finalmente ritornare a casa.

“Il viaggio di ritorno è stato bellissimo” – raccontano i due studenti. “Eravamo felici di tornare alla normalità. Il momento più emozionante è stato quando, dopo il ritiro dei bagagli, siamo usciti e abbiamo trovato le nostre famiglie li ad aspettarci. L’abbraccio con i nostri genitori e gli amici presenti rimarrà per sempre nei nostri cuori”.

I ragazzi nel corso dell’intervista hanno ribadito più volte quanto sia stato importante per loro il sostegno e il supporto mostratogli sia dalla Dirigente scolastica Concetta Cimmino che non li ha fatto sentire mai soli attraverso telefonate, messaggi ed email che dai docenti e tutto il personale scolastico con cui hanno mantenuto i contatti nel corso di tutto il periodo di quarantena.

Infine, ci siamo salutati con Chiara e Giuseppe augurandogli di trascorrere nel migliore dei modi questi ultimi giorni di vacanza prima del rientro a scuola.

Prima di chiudere ci hanno lasciato con un messaggio da rivolgere ai propri coetanei e ai cittadini tutti:

“È importante vaccinarsi perché noi siamo la dimostrazione che nonostante avessimo contratto il virus e fossimo sintomatici l’evoluzione della malattia è stata meno aggressiva. L’esperienza dell’Erasmus è stata indimenticabile ma tornando indietro avremmo prestato sicuramente più attenzione anche ai piccoli gesti che danno la possibilità di prevenire il contagio. È un momento difficile ma siamo sicuri che passerà”.

Galleria fotografica