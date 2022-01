La sfida professionale di Laura a Londra e l'orgoglio di papà Glauco

TERMOLI. Una doppia laurea in lingue, in inglese e cinese, tanto per aprirsi al mondo globalizzato, poi la sfida professionale, nella città che detta le tendenze nel mondo,

E’ la storia di Laura Rateni, che ha 29 anni, a cui il papà Glauco vuole dedicare un pensiero speciale.

Altro che generazione di bamboccioni, lei è l’emblema di chi si è messa in gioco, con dedizione e abnegazione.

Adesso sta conquistando il suo nuovo mondo, affermando meriti personali, e l’orgoglio paterno si declina in queste parole: «Ti sei laureata in lingue nel 2016 (inglese e cinese), hai deciso di partire e andare all'estero per una esperienza lavorativa, cinque anni fa ti ho accompagnata in aeroporto e sei partita per l'Inghilterra, da sola, senza conoscere nessuno, hai iniziato a lavorare come cameriera in una catena di ristoranti vicino Londra, sei andata in Cina per sei mesi a studiare il cinese. Adesso la tua mansione è "Supervisor”, gestisci un ristorante sempre a Londra con più di 30 dipendenti, la tua bravura, la tua educazione e il tuo modo di fare, mi rendono il papà più orgoglioso del mondo.

Ti auguro un 2022 pieno di amore e soddisfazioni».

Un pensiero intriso di affetto, a cui Termolionline si ricollega per fare un grosso in bocca al lupo a Laura.