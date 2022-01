Gaspare, Melchiorre e Baldassarre; i protagonisti di questa giornata immortale

TERMOLI. Proprio in questa giornata considerata il colpo di coda di una lunga vacanza natalizia -cominciata il 23 dicembre e che si conclude con la giornata dell’Epifania - che abbiamo deciso di fare una riflessione: Ma quanto è importante ricordare il vero significato di questo giorno? L’Epifania è una sintesi dell’espressione: “Epifania del Signore”. Oggi come allora si rammenta il lieto evento della visita dei Magi presso la grotta in cui è nato il Salvatore, per l’adorazione del figlio di Dio.

Ce ne parla e descrive nei dettagli il lungo viaggio di questi tre uomini il Vangelo di Matteo, che ci racconta, che dopo aver viaggiato per mesi, partendo da Oriente e inseguendo questa stella luminosa, i tre uomini si fermarono a Gerusalemme facendo visita al re Erode e chiedendo informazioni sul re appena nato. Ma il sovrano non era al corrente del luogo preciso in cui si trovasse il Salvatore, pur avendo conoscenza della profezia che indicava la venuta di un Messia e gelosamente smanioso di potere e dell’eventuale perdita di questo, chiese ai tre Magi che una volta individuato il Salvatore, ripassassero presso il suo regno prima di ripartire per l’Oriente. Affinché potessero indicargli il luogo in cui si trovava il Bambino. I tre Magi ripreso il loro viaggio e guidati dalla cometa, giunsero a Betlemme, trovando il Salvatore e porgendogli in omaggio oro, incenso e mirra.

Ma qual è il significato di questi doni?

Il significato dei doni posti nella grotta è descritto rispettivamente come l’oro per la regalità del bambino, l’incenso per la sua divinità e la mirra per onorare il suo sacrificio. Doni preziosi per il Cristo Signore, ossia per il più grande di tutti i Re nato nel più umile dei luoghi.

La cometa invece era considerata una stella molto luminosa e visibile da chilometri e chilometri, infatti guidò non soltanto i Magi, ma anche pastori e tante persone che si recarono presso Betlemme ad adorare il nascituro. Questa cometa pare fosse l’unione di tre stelle, un allineamento mai visto tra i pianeti: Giove, Saturno e il Sole che si verificò in occasione della nascita del Bambino.

Il viaggio dei Magi, lungo scenari impervi, deserti aridi e catene montuose fu un viaggio non facile, pieno di insidie che durò diversi mesi. Ma la loro fede li guidò fino alla grotta, poiché solo la fede guida e apre i cuori di ogni uomo.

Il 6 gennaio ricorda proprio questo lieto evento, lontano sulla linea del tempo, ma attuale per il mondo intero, i cui protagonisti assieme al Messia furono proprio Gaspare, Melchiorre e Baldassarre. Tre saggi e astronomi, che riconobbero la stella del Salvatore.