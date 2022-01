“Un dono per ogni bambino”: consegnati i regali a chi è meno fortunato

TERMOLI. Oggi, 6 gennaio, presso la sede della Croce Rossa di Termoli, è arrivata la Befana carica di doni per i bambini della città.

All’evento hanno partecipato tantissimi bambini accompagnati dalle loro famiglie. In pochi minuti il piazzale si è animato di grida, risate e tanta gioia che solo i più piccoli riescono a regalare.

All’arrivo della Befana diverse sono state le reazioni, i bambini più grandi si sono avvicinati incuriositi facendo le richieste più bizzarre mentre i più piccoli sono stati catturati dalla sua presenza felici di vedere tutti i doni che aveva portato con sé.

Ogni bambino ha avuto la possibilità di scegliersi il regalo che realizzava i suoi sogni e desideri.

L’aspetto più bello della mattinata è stato osservare gli occhi felici dei bambini che erano riusciti ad avere il loro gioco, quaderno, abitino che tanto desideravano.

L’evento di oggi è stato a conclusione della raccolta di doni lanciata all’inizio delle festività natalizie “Un dono per ogni bambino” dalle associazioni Casa dei Diritti, InFormare, Konsumer e Odv Termoli Assistenza 360 gradi e Croce Rossa di Termoli.

Donato Ciccone, referente della sede territoriale della Croce Rossa di Termoli si è dichiarato soddisfatto della riuscita dell’evento nonostante il periodo poco favorevole causato dal picco dei contagi e ha ringraziato tutti i volontari per il lavoro svolto.

“Siamo soddisfatti della risposta della cittadinanza termolese alla campagna solidale “Un dono per ogni bambino””- queste le prime parole di Laura Venittelli presidente dell’Associazione Casa dei Diritti. “In questi giorni è stato bello respirare aria di generosità. Sono stati in tanti a donare giocattoli, articoli per la scuola e abbigliamento. Tante anche le attività commerciali, sia di Termoli che di altri paesi della regione, che hanno partecipato con donazioni e mettendosi a disposizione per la raccolta dei doni. Si ringraziano i tanti donatori privati e le seguenti attività di Termoli: Pamcaffè, Martino Gioielleria, Stema Gioielleria, Ludoteca Gioca e Crea, Buffetti, Original Marines, Fashion Kids, La Graffetta, Book Shop, 10eLode, Archimede, Il Papiro, Oblò Caffè, Dolce Stil Novo, Macelleria Di Gennaro, Et Events, Contrasti, Megasun, e la Parafarmacia Pharma natur “La Madonnina. Si ringraziano inoltre le attività di San Martino in Pensilis: Cantina Catabbo, Farmacia De Michele, e Farmacia Di Mascio, la Farmacia D’Apruzzo di Ripabottoni, Antonella D’Aulerio - L’Isola dei balocchi di Montenero di Bisaccia e lo Studio Dentistico Rosa Multari di Roma.”

