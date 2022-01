«Un uomo buono e generoso verso la comunità», l'ultimo saluto a Gino Velardi

CAMPOMARINO. Chiesa di Santo Spirito di Campomarino gremita, nonostante la giornata festiva e l'ondata Covid, come hanno sottolineato anche i sacerdoti, don Elio Moretti e don Rosario Candigliota, per l'ultimo saluto a Gino Velardi.

Funerali dalle 15.30, alla presenza della famiglia, di tanti amici e anche politici regionali e locali, con una parte dell'amministrazione comunale.

Presenti il sindaco Silvestri con gli assessori D'Egidio e Saburro, per quello che chiaramente abbiamo visto noi. Della politica molisana Iorio, Astore, Totaro, Di Falco, Romagnuolo, il coordinatore regionale Udc Di Pietro, il vice sindaco di Termoli Ferrazzano, nonché i primari del San Timoteo Rocchia e Serafini.

Proprio Rocchia, che ha avuto in cura Velardi negli ultimi anni, ne ha voluto ricordare i tratti di umanità e il carattere battagliero a difesa della sanità bassomolisana.

Il parroco che ha celebrato la cerimonia religiosa in una omelia di una decina di minuti ha ricordato la bontà e le generosità di Velardi, più che il suo percorso politico, che lasciava ad altri, sempre in prima linea per aiutare la comunità e le persone più sfortunate, pur se non dava evidenza ai suoi gesti.