Verso il rientro a scuola dopo le vacanze natalizie, «La cosa certa è che bisogna mantenere alta la guardia»

TERMOLI. Le festività natalizie stanno volgendo al termine e l’avvicinarsi della data di riapertura delle scuole sta generando ansie e paure nei genitori, nei ragazzi, nei docenti e in tutto il personale scolastico.

Queste preoccupazioni sono aggravate dall’evolversi della pandemia che in quest’ultimi giorni sembra non dare tregua ai nostri territori vedendo crescere ogni giorno il numero di tamponi positivi.

In molti temono che proprio le prime settimane di riapertura della scuola rappresentino il picco di questa nuova ondata e che quindi il rientro incentivi ancor di più gli scambi, i contatti e di conseguenza i contagi.

Inoltre, a generare timori si aggiunge il continuo modificarsi di notizie in merito all’andamento pandemico ma anche le continue modifiche delle regole previste per contenere e per gestire eventuali contagi tra le mura scolastiche.

Per fare chiarezza e comprendere meglio cosa sta succedendo in questi giorni nel mondo scuola e come i dirigenti scolastici si stanno orientando per rendere il più sicuro possibile la ripresa delle attività abbiamo incontrato la dirigente scolastica dell’Istituto Alberghiero Federico di Svevia di Termoli, la professoressa Maricetta Chimisso, a cui abbiamo chiesto come si stava organizzando la scuola considerato l’elevato numero di positivi.

“Dall’inizio della pandemia seguiamo un filo procedurale che non si è mai interrotto” – queste le prime parole della dirigente. “Si è cercato di riempire tutti gli spazi che la normativa aveva lasciato vuoti o poco chiari con l’obiettivo di provare ad innalzare il più possibile la protezione in tutti i contesti. Per far ciò è stato predisposto il controllo obbligatorio della temperatura all’ingresso della scuola, la disinfezione e sanificazione frequente degli spazi e delle dotazioni scolastiche, la predisposizione di postazioni dotate di sanificanti, l’organizzazione delle vie di accesso e di uscita in modo da non far avvenire assembramenti e la fornitura di mascherine giornaliere sia a docenti che ad alunni e a tutto il personale scolastico. A tal proposito proprio nella scuola che dirigo dall’inizio dell’anno abbiamo scelto di fornire mascherine FFP2 a docenti, personale e alunni all’interno dei laboratori.”

Successivamente abbiamo chiesto alla dirigente di fare chiarezza, visto il continuo evolversi della normativa, sull’organizzazione della didattica nel caso in cui si registrassero uno o più casi di positività all’interno della classe.

La dirigente a tal proposito ha precisato che la normativa in caso di contagi si modifica al modificarsi della pandemia e delle mutazioni del virus presenti.

“La cosa certa è che bisogna mantenere alta la guardia” – ha affermato la Chimisso. “Sappiamo che, negli istituti superiori, in caso di tre positivi all’interno dello stesso nucleo classe si va in Dad. Io personalmente mi auguro che queste siano situazioni limite e che la didattica possa continuare in presenza. Inoltre, sono convinta che il maggior numero di contagi avvengano non in ambito istituzionale, quindi tra le mura scolastiche, ma in ambito familiare, amicale dove ognuno di noi è anche psicologicamente più tranquillo e rilassato e quindi immagina l’altro non dannoso per sé stesso”.

Infine, la dirigente ha lasciato un messaggio a docenti, personale scolastico, alunni e loro famiglie: “Tenete alta la guardia ma abbiate speranza nell’efficacia dei vaccini. Invito coloro che sono rimasti fuori dal circuito vaccinale per motivi ideologici o altro e i pochissimi non vaccinati tra il personale scolastico di tutti gli istituti a vaccinarsi. Questo invito lo rivolgo anche alle famiglie, ed in particolare a quelle con figli minorenni, affinché quest’ultimi siano vaccinati. È importante diffondere sempre messaggi positivi e di speranza con la convinzione che la scuola è una comunità di cura”.