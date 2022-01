Il Molise ha il 70% di piccoli Comuni

TERMOLI. Meglio scordarsi dell’auspicato ritorno ai borghi, mai verificatosi se non su certa Stampa locale, comprensiva oltre misura. Dimentichiamo pure quel riequilibrio demografico, atteso da tanti, che – nella 20^ regione - non c’è mai stato. Anzi, se c’è qualcosa di cresciuto in quest’àura di poveri Cristi, è stato soltanto quel clima di calo delle nascite e di abitanti che connòta un improponibile (ma autentico!) squilibrio demografico. Tra il censimento del 2011 e la fine del 2019 (l’anno che precede la pandemìa), l’85% delle comunità con meno di 2mila ab. sono calate di tono nella gran parte, senza mai riuscire ad acquistare anime nuove, precipitando - nella misura del 60% - in quelli demograficamente venuti a porsi sotto la soglia delle 2mila unità. Allora perché, soprattutto in Molise, non si uniscono – amministrativamente e funzionalmente – i ‘piccoli’ ed i comuni-polvere visto che, oggi, sono tante le leggi di revisione della spesa pubblica che ne privilegiano la fusione?

L’Istat ha avuto modo di documentare che, tra il 2011 (quand’erano solo 8.092) e la fine del 2019 (quando se ne sono contati 7.903), i piccoli comuni italiani sono diminuiti di 189 unità, ricorrendo alle fusioni, sia pure per il tràmite di un procedimento lento che ha incontrato tante resistenze campanilistiche. Difatti, al 1° di gennaio del 2020, esistevano ancora 3.488 paesini con meno di 2mila ab. (pari al 44,1% degli enti locali territoriali). Questa proporzione supera il 50% nelle seguenti Regioni: il Molise (77,2%) fa da apripista nell’elenco dei Comuni-minimi; segue la Valle d’Aosta (77,7%), il Piemonte (71,2), l’Abruzzo (63,9), la Liguria (57,7), la Sardegna (56,8), il Trentino (51,9), la Basilicata (51,1), la Calabria (49,5). In cifre assolute, però, è il ‘forte’ Piemonte a non patire confronti grazie ai suoi 841 Comuni con meno di 2mila ab. In pratica un ente locale su quattro si trova in questa minima circoscrizione demografica. La dislocazione sottolinea che i luoghi in discorso rappresentano la maggioranza in tutte le Regioni più montuose; diversamente quelli inferiori a 2mila anime sono appena il 14% in Puglia e meno del 20% in Emilia-Romagna ed in Veneto. Quelle citate – guarda il caso – si ritrovano appunto collocati tra le Regioni più piatte d’Italia. Dire che i piccoli Comuni perdano abitanti è dizione generica dal momento che – tra il censimento del 2011 ed il 31 dic. 2019 - gli Italiani sono cresciuti di poco più di 200mila. Dal 2014 il saldo (negativo) nati-morti non compensa più, cosicché la popolazione ha preso a diminuire mentre le Comunità con meno di 2mila abitanti ne hanno persi altrettanti. Esattamente 204mila dei 3.478.000 contati al censimento del 2011. In pratica il 5,9% in meno.

Naturalmente le perdite risultano superiori nel Mezzogiorno dove, nel periodo in discorso, i Comuni fino a 2mila ab. hanno perso 40 anime su 1.000, con il Centro più prossimo al Mezzogiorno (che al Nord), attesa la perdita di 67 ab. ogni 1.000. Chiaro, dunque, il senso della differenza Nord-Sud: non un ritorno ai borghi più sentito nel primo che nel secondo, giacché, in fondo, a perdere, sono entrambe le ripartizioni territoriali, ma l’appalesarsi di una migliore tenuta al Nord (per la vocazione di molte località trentine e valdostane). Insomma altrove prevarrebbe una vocazione turistica di gran lunga più assente nei piccoli comuni collinari del Molise che non raggiungono la diffusione e l’intensità attinta in tante aree del Nord. In fondo, constatare ciò significa dover pensare che una possibilità di vitalità i comuni molisani minimi potrebbero trovarla solo ove sapessero ritagliarsi – grazie agli apporti regionali – uno spazio economico e produttivo che può essere non soltanto turistico quand’anche rappresentare una propensione al fare ricchezza ed un progresso tale da finire col rappresentarne la ragion d’essere. Ed ecco, allora, perché le anime minime del Molise dovrebbero aggregarsi, fondersi (per fare massa) così da acquisire una ennesima (ed energica) capacità d’azione. Lasciarsi alle spalle la retorica del “piccolo è bello” sarebbe appunto il primo passo per non soccombere, com’è nel destino del piccolo che rimane minimo.

Claudio de Luca