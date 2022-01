Rivisti al rialzo i canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime

TERMOLI. Rivisti al rialzo i canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime per l’anno 2022.

Con decreto n. 500 in data 14 dicembre 2021 in corso di registrazione, è stato fissato nella misura di + 7,95% l’adeguamento delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime ovvero l’aggiornamento delle stesse per l’anno 2022.

La misura minima di canone è aggiornata nella di misura di euro 2.698,75 a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Gli uffici regionali effettueranno le comunicazioni corrispondenti agli enti territoriali competenti ai quali hanno subdelegato la relativa funzione amministrativa. Per comodità ed uniformità di calcolo, si allegano anche le tabelle contenenti le misure unitarie dei canoni in parola aggiornate all’attualità.

Il Ministero delle Infrastrutture nella circolare del 29 dicembre evidenzia inoltre, sempre per una opportuna uniformità di calcolo tra i vari soggetti preposti all’effettuazione dello stesso, la necessità e l’opportunità di utilizzare esclusivamente le misure unitarie contenute nelle allegate tabelle.

In proposito si rammenta che le tabelle contenenti le misure unitarie dei canoni sono state rielaborate sugli importi di base anno 1998 ai quali applicare gli aggiornamenti Istat maturati dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2006, secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia del demanio.

Galleria fotografica