Contagi e rientro a scuola, Gravina "ordina" la Dad, Roberti: «Stiamo valutando il da farsi»

TERMOLI. L’innalzamento dei livelli di contagio da Covid-19 nella nostra regione, come sta avvenendo ovunque nel mondo, sta facendo scricchiolare anche il fronte unito sulla didattica in presenza.

Dopo il serrato confronto tra Regioni e Governo, l’appello lanciato da presidi e insegnanti, che denunciavano poche ore fa 20mila positivi nel personale scolastico e 300mila tra gli studenti, cifre chiaramente in rialzo, dopo il bollettino serale di ieri col record di casi rilevati, sono i sindaci ad assumere scelte cautelative.

In Molise prima Trivento, poi Campobasso hanno annunciato Dad fino al 15 gennaio.

La decisione del primo cittadino del capoluogo, che qui riassumiamo, ha fatto anche riflettere l’amministrazione comunale di Termoli.

Il sindaco Francesco Roberti, a margine della conferenza stampa con cui il suo vice Enzo Ferrazzano ha illustrato assieme alla Gtm srl i contenuti della nuova gestione del trasporto locale, ha lasciato intendere come siano in corso valutazioni sul da farsi, considerando che Termoli sta contendendo, purtroppo, proprio a Campobasso il primato dei positivi attuali nel Molise.

Potrebbe giungere, dunque, una decisione che rinvii il ritorno in classe, con attivazione della Dad, ma ripetiamo, al momento sono in corso solo delle valutazioni.

Intanto, come anticipato, in giornata sarà pubblicata l’ordinanza sindacale per la sospensione a Campobasso delle attività didattiche in presenza dal 10 al 15 gennaio, degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, siano pubblici, parificati, paritari, degli asili nido pubblici e privati

In vista dell’imminente ripresa delle attività scolastiche in città, fissata come da calendario per il prossimo lunedì, e tenuto conto del particolare sviluppo della situazione pandemica a livello nazionale e locale, il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, nella giornata di oggi, venerdì 7 gennaio, con una propria ordinanza sindacale, adotterà un provvedimento che prevederà, a far data dal 10 gennaio e fino al 15 gennaio 2021, la sospensione delle attività didattiche in presenza, con la conseguente attivazione della Dad, degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, siano pubblici, parificati, paritari, degli asili nido pubblici e privati, consentendo, comunque, in presenza, le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto ed in ogni caso, garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che fruiscano della didattica a distanza.