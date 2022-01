Periferie e ospedale San Timoteo con maggiori collegamenti, la svolta del trasporto locale

TERMOLI. Novità per il trasporto urbano: Questa mattina la conferenza stampa in comune per la presentazione dell’ulteriore ampliamento del servizio urbano.

Questa mattina, in comune sono state presentate le novità e le modifiche che sono state apportate al trasporto urbano per questo inizio anno. La conferenza stampa è stata presieduta da Vincenzo Ferrazzano assessore ai trasporti, Sandro De Rosa responsabile Gtm e Cinzia Maciariello direttore amministrativo GTM. Sono state illustrate le novità che saranno adottate per il trasporto urbano.

Ferrazzano in apertura ha spiegato che ci sarà un aumento chilometrico annuo di circa 61mila chilometri. Questi chilometri saranno utilizzati per incrementare alcune linee e per crearne delle nuove, in favore di alcuni quartieri che sono sprovvisti di servizi urbani. La società Gtm ha presentato al comune tutte le progettazioni delle opere che saranno realizzate nei prossimi anni. Tra le nuove opere: il nuovo terminal bus a piazza Garibaldi e una rotonda a via Martiri della Resistenza, all’altezza dell’attuale terminal bus. Lunedì prossimo il comune comincerà il lavoro di implementazione dell’illuminazione e dello spartitraffico centrale sempre nella stessa zona.

De Rosa ha spiegato che rispetto ai chilometri che annualmente devono essere aggiunti alle linee già esistenti, ci sono state modifiche sia su linee di percorso, che per quanto riguarda il numero di corse. Esempio: la linea 1 che consente il collegamento tra il centro città (Piazza Garibaldi) e il quartiere di Porticone, sarà aggiunta una coda per permettere ai residenti di raggiungere il presidio ospedaliero in maniera diretta, anziché dover fare il cambio navetta. Sempre per quanto riguarda la linea 1 è stata fatta un’ulteriore miglioria, ossia nella fase di rientro verso il centro, si avrà la possibilità di raggiungere il San Timoteo, rientrando poi sul percorso originario e raggiungendo il centro città.

Ulteriori novità: la linea 1/ sempre nel quartiere di Porticone ha avuto un’aggiunta -poiché c’era una fascia scoperta dalle 14 alle 15:40- è stata così aggiunta una corsa alle ore 15, che si aggiunge a quelle già esistenti.

La linea 3 che collega il centro città con Difesa Grande ha avuto un’aggiunta di una coda per quanto riguarda via dei Pruni, così che essendo un quartiere in via di espansione possa comunque usufruire di ulteriori servizi. La coda aggiunta è un inserimento a via dei Pruni, che collega la zona al centro città.

La linea 4 che percorre via delle acacie avrà una coda aggiunta a via delle Tamerici, così che tutte le abitazioni poste vicino l’ingresso dell’autostrada possano usufruire del servizio. Sempre per quanto riguarda tutte le corse.

Un’altra novità è il quartiere di Colle della Torre che anch’essa è una zona in espansione della città e che i residenti del quartiere hanno la possibilità di prendere il bus, ma facendo comunque un giro molto lungo, quasi un’ora per raggiungere il centro città. È stato invertito così il passaggio per consentire ai passeggeri, di raggiungere il centro in 10 minuti. È stata aggiunta un’altra corsa mattutina sempre dal quartiere di colle della torre al centro.

De Rosa ha poi parlato delle navette estive -quelle che collegano il terminal al lungomare nord- che stato così regolamentato rispetto agli altri anni e rientra nei servizi. Per i seguenti mesi: luglio e agosto le navette sistematicamente percorreranno quel tragitto.

A Termoli ci sono una decina di linee che percorrono la città, escluse le linee scolastiche. Ogni linea ha molte corse, ad esempio nel periodo estivo si arriva anche a più di 20 corse e sono circa 25 i mezzi di trasporto presenti in città.

Ulteriori novità: istallazioni delle nuove paline per tutte le fermate delle linee, la sostituzione delle pensiline. Nel corso dei prossimi anni ci saranno altre novità: l’adeguamento del parco macchine, lo sviluppo della zona del parco comunale e le varie biglietterie elettroniche che saranno distribuite sul territorio cittadino.