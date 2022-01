Screening e vaccini junior, l'appello dell'assessore Barile per limitare la quarta ondata

TERMOLI. La soddisfazione per l’esito notevole della giornata della Befana dedicata ai Baby Vaccini a Termoli, nella struttura dedicata del PalAirino, è stata commentata in corso d’opera dall’assessore comunale Michele Barile, delegato alla Protezione civile, che ieri mattina si è recato nel palazzetto dello sport convertito dall’aprile scorso in hub vaccinale anti-Covid, per dare supporto e verificare che tutto – logisticamente parlando – andasse per il verso giusto, considerando anche l’impegno delle associazioni di volontariato con cui è costantemente in contatto e che da 9 mesi stanno garantendo l’assistenza alla popolazione e la collaborazione all’Asrem, presidi fondamentali per far sì che tutto si svolga con ordine e sicurezza.

Barile sottolinea anche l’importanza dello screening Covid in vista del rientro a scuola, anche se proprio in queste ore qualcosa di diverso sul calendario didattico locale potrebbe maturare, ma l’indagine epidemiologica prevista per domenica nella sede della Misericordia di Termoli si farà comunque.

"Rientriamo a scuola in sicurezza": screening epidemiologico gratuito per gli studenti residenti in città", questo il titolo dello screening, disposto in virtù della situazione venutasi a creare con l’aumento dei contagi da Covid-19 registrati a cavallo delle festività natalizie.

Lo screening epidemiologico, riservato agli studenti residenti nel Comune di Termoli, si svolgerà con test rapidi e in modalità drive-through.

I test rapidi verranno eseguiti dalle ore 8 alle ore 18 presso la sede della Misericordia di Termoli che si trova in Via Biferno 20.

Il modulo per aderire al test rapido è scaricabile dall’home page del sito internet del Comune di Termoli.

Dopo aver stampato il modulo, è necessario compilarlo e consegnarlo ai volontari della Misericordia in giorno dello screening.

In caso di test positivi, gli interessati verranno contatti telefonicamente dagli operatori.

