Ci risiamo, altri 4 cicli di stop a Emodinamica fino a metà gennaio

TERMOLI. Resi noti i turni del servizio di Emodinamica fino al 15 gennaio, presso il reparto di Cardiologia dell’ospedale San Timoteo. Dopo lo stop di 24 ore tra il 5 e il sei gennaio la reperibilità è stata garantita fino alle 20 di stasera.

Tuttavia, la nuova programmazione prevede altri 4 turni di stop, per un totale di 76 ore, a partire dalle 20.

Dalle 20 di oggi e fino alle 20 di domenica 9 gennaio, ci sarà il primo ciclo di sospensione dell’attività di Emodinamica, poi si avranno 16 ore di stop il 10 gennaio, dalle 14, altre 24 ore dalle 8 del 12 gennaio alle 8 del 13 gennaio e infine 12 ore, dalle 20 del 15 gennaio alle ore 8 di mattina del giorno successivo.

Da ricordare come il 12 gennaio è fissata la Camera di consiglio al Tar sul ricorso discusso il 15 dicembre scorso sui motivi aggiunti e l’intervento ad adiuvandum di Cristina Venittelli, istanza cautelare bocciata allora dai giudici molisani, ma poi accolta con doppia pronuncia al Consiglio di Stato.

La mappatura dell’Asrem, secondo il personale esistente e le normative in vigore, evidenziava la presenza di soli 7 dinamisti, di cui 2 a Termoli, 1 a Isernia e 4 a Campobasso, e l’impossibilità di provvedere con trasferimenti da un plesso ospedaliero all’altro per sopperire ai turni mancanti di reperibilità h 24, che così vengono garantiti solo all’Hub Cardarelli, non agli spoke di Isernia e del San Timoteo.

Intanto, allo studio come intervenire di nuovo rivolgendosi alla giustizia amministrativa.

Negli ultimi giorni c’è stato un nuovo contatto tra Roberti e l’avvocato Massimo Romano.

Entro fine gennaio, infine, ricordiamo come l’Asrem dovrà giustificare al Tar Molise le criticità venutesi a creare nel servizio di Emodinamica negli ultimi mesi del 2021, ma anche qui facile prevedere come l’atto del 31 dicembre sarà l’architrave della posizione che assumerà l’Azienda sanitaria regionale del Molise davanti al collegio che in Camera di consiglio aveva disposto queste prescrizioni.