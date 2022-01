C'è chi spera nello screening per tornare a scuola: test a Campomarino, Larino e Tavenna

CAMPOMARINO. L’amministrazione comunale di Campomarino tergiversa sul ritorno dell’attività didattica in presenza a partire dal 10 gennaio. Nonostante siano ormai decine i casi di contagio in paese, sindaco Silvestri e maggioranza hanno deciso di attendere l’esito dello screening Covid previsto per oggi e domani nel parcheggio antistante il palasport, la stessa location dello scorso anno.

«Si informa la cittadinanza che l’amministrazione comunale ha attivato uno screening su base volontaria e gratuita rivolto agli studenti frequentanti le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale, al fine di verificare la possibilità di riapertura delle scuole e garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche previste dal 10 gennaio prossimo. Per partecipare allo screening è obbligatorio presentarsi muniti del modulo già compilato che si allega alla presente, oppure scaricabile dal sito del comune di Campomarino. Eventuali positività saranno comunicate dal dirigente scolastico, professor Teodoro Musacchio, il quale comunicherà tempestivamente l’esito ai genitori interessati. Orari dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18, sia sabato che domenica.

Medesima iniziativa anche a Tavenna, dove il sindaco Paolo Cirulli e l'amministrazione comunale, visto l'aumento del numero di persone positive al covid presenti in paese, hanno organizzato uno screening gratuito della popolazione residente, mediante tamponi rapidi antigenici. La giornata sarà domenica 9 Gennaio, dalle ore 9 alle ore 16 nella piazza antistante il comune, dove verrà allestita una tenda della protezione civile regionale, all'interno della quale verranno effettuati i tamponi. Per chi volesse partecipare allo screening, dovrà portare con sé la tessera sanitaria e un documento di riconoscimento, indossare la mascherina e mantenere e rispettare le distanze di sicurezza. Un invito allo screening è rivolto soprattutto agli studenti di ogni ordine e grado, in prospettiva della riapertura delle scuole che avverrà lunedì 10 gennaio».

Anche a Larino, invece, oggi l’amministrazione comunale d'intesa con il dirigente scolastico dell'Omnicomprensivo di Larino ha programmato, a partire dalle 15, uno screening anti covid rivolto a tutti gli studenti che frequentano le scuole a Larino e al personale scolastico. Lo screening si terrà in modalità drive-through nell'edificio scolastico della Magliano con ingresso da via De Gasperi ed uscita da via Cuoco. Al termine delle operazioni di screening, si valuterà la possibilità di sospendere le lezioni in presenza dal 10 al 15 gennaio. L'invito è quello di partecipare in gran numero e sfruttare al meglio questa opportunità.

Screening anti-Covid anche a Rotello, con lo slogan: «Rientriamo a scuola in sicurezza!» Domenica 9 gennaio, nel piazzale adiacente la scuola verrà effettuato uno screening epidemiologico Covid-19 (gratuito ed a base volontaria) riservato agli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado ed al personale scolastico (docenti, personale Ata e personale addetto alla mensa). Orario dello screening: ore 9.30 alunni scuola dell'infanzia; ore 10.15 alunni scuola primaria; ore 11.00 alunni scuola secondaria; ore 11.45 personale scolastico. Per un corretto svolgimento dello screening ed al fine di evitare assembramenti invitiamo i partecipanti a rispettare gli orari indicati ed a presentarsi già muniti di modulo sul consenso al trattamento dei dati personali compilato. Presentarsi allo screening muniti di mascherina, mantenendo la distanza di sicurezza. Ringraziamo anticipatamente per la collaborazione».

