Test rapidi a Montenero di Bisaccia: 44 i positivi, uno solo a Petacciato

MONTENERO DI BISACCIA. Nel corso dello screening di venerdì 7 gennaio sono ben 35 i positivi su un totale di 523 tamponi somministrati; altri 9 positivi sono stati individuati invece a seguito di tamponi antigenici effettuati presso laboratori privati, per un totale in questo settore di 44.

«Altre positività me le stanno comunicando in queste ore; ho notizia inoltre della negativizzazione di 4 persone - ha riferito la sindaca Simona Contucci - il dato che giunge subito dopo le festività natalizie, conferma un trend in forte crescita con numeri mai raggiunti dall’inizio della pandemia. Aspettiamo dunque di completare lo screening di domani per comunicare dati totali più completi ed esaustivi.

Queste cifre e la volontà di evitare altri possibili contagi, mi hanno portato nella tarda mattinata a firmare l’Ordinanza con la quale ho disposto il rinvio dell’apertura delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale, fino al 14 gennaio, salvo proroghe. So che questa decisione comporterà alcune difficoltà soprattutto in capo ai genitori che lavorano, ma si è resa necessaria in seguito al numero crescente di casi positivi che vedono coinvolti in maniera sia diretta che indiretta numerosi cittadini in età scolare.

Anche per questo, la sindaca Simona Contucci ha firmato ieri mattina l’ordinanza con la quale ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole dell'Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia, nonché delle scuole paritarie Maria Santissima di Bisaccia e asilo nido "La Bottega degli Incanti", con effetto immediato e fino al 14 gennaio compreso, salvo proroghe e attivazione della Didattica a Distanza. «A seguito dell’analisi dei dati degli ultimi giorni – dichiara il sindaco Simona Contucci – e soprattutto di quelli odierni, seppur ancora parziali, nei quali appare evidente una crescita molto marcata della curva dei contagi in paese, ho disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole dell'Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia, nonché delle scuole paritarie Maria Santissima di Bisaccia e asilo nido "La Bottega degli Incanti", con effetto immediato e fino al 14 gennaio compreso, salvo proroghe e attivazione della Didattica a Distanza.

La misura si rende necessaria per garantire al massimo la sicurezza degli studenti, del personale scolastico docente e non docente, ma anche delle stesse famiglie tra le quali ci sono, ad oggi, molte persone in quarantena e isolamento.

A questo punto comunico che la giornata di screening prevista per domani, che avevamo pensato di riservare alla sola popolazione studentesca, resterà aperta a tutti i cittadini residenti: invito quindi a partecipare a questo momento di indagine attraverso la somministrazione dei tamponi antigenici rapidi, in modo da avere un quadro ancora più esaustivo sull’andamento dei contagi. I risultati di questi due giorni di screening, infatti, saranno utili anche per assumere eventuali e ulteriori decisioni in ambito di sicurezza sanitaria.

Dato il momento particolarmente delicato, invito infine a una maggiore cautela nei contatti interpersonali, ricordando di utilizzare sempre la mascherina e igienizzare spesso le mani. Ringrazio tutti per la collaborazione».

Screening Covid ieri a Petacciato, dove su 290 test antigenici effettuati ieri pomeriggio sulla popolazione studentesca e sul personale scolastico, c’è stato un solo positivo.

L'ha ufficializzato il sindaco Roberto Di Pardo: «Su 338 alunni la partecipazione è stata del 70% circa (234).

«Solo un positivo riscontrato.

Pertanto non si ravvedono i presupposti per un’ordinanza di chiusura.

In merito al rientro a scuola attendevo la decisione del Governo e visto che hanno confermato il rientro in presenza, attendevo il risultato dello screening.

Quanto al rinvio della riapertura, pur essendo io personalmente convinto che differire di qualche giorno non sarebbe stato sbagliato, credo che, se il Governo ha ritenuto di dovere confermare il rientro in presenza, a Petacciato al momento non ci sono le condizioni per un provvedimento sindacale di sospensione della didattica in presenza. Infatti, seppur ci siano molti contagi, si tratta comunque di un dato in linea con quello nazionale, e se a livello centrale il governo ha deciso di non chiudere, anche a Petacciato non ci sono le condizioni eccezionali/speciali per chiudere.

Tra l’altro a scuola si è in uno di quei pochi posti in cui le protezioni facciali e il distanziamento sono certi.

Discorso diverso per la scuola dell’infanzia… ma anche in questo caso non abbiamo dati per emettere un provvedimento di chiusura.

Va aggiunta una considerazione: la situazione attuale non avrà a breve una evoluzione migliorativa e pertanto chiudere la scuola per 5 giorni ma lasciare aperti punti di aggregazioni giovanili, non ha senso.

Bisogna necessariamente accelerare la campagna vaccinale sui più piccoli per ridurre drasticamente la circolazione del virus.

La Dad non deve rappresentare la soluzione al problema.

Una rivista nazionale di psicologi riporta: {Noia, fatica, stress, tristezza: eccoli i sentimenti che bambini e adolescenti hanno usato spesso per descrivere il loro rapporto con la didattica a distanza. «È come se avessero vissuto un terremoto o un’altra catastrofe naturale, che gli ha lasciato un malessere psicologico i cui effetti a lungo termine non sono ancora chiari», sintetizza David Lazzari, presidente dell’Ordine degli psicologi, che nei mesi scorsi ha consegnato quattro distinte ricerche effettuate in collaborazione con l’istituto Piepoli al ministero dell’Istruzione per dimostrare gli effetti della dad sugli studenti.}»

