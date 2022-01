A Lesina 138 positivi, il sindaco Di Mauro organizza lo screening scolastico

LESINA. In vista dell’imminente rientro scolastico, dopo la pausa delle festività Natalizie, e dell’aumento esponenziale dei casi covid in tutta la penisola e tutta la Provincia di Foggia, il sindaco di Lesina, Primiano Leonardo Di Mauro, insieme a tutta l’Amministrazione comunale, ha istituito nella giornata di oggi, l’Open Day dello screening scolastico. Il numero dei positivi, nella cittadina di Lesina è di 138 con 12 quarantene con sintomatologia lieve.

L’attività di screening, mediante tamponi antigenici gratuiti, si terrà presso la Sala Auditorium, dalle ore 9 alle ore 12. In considerazione dell’avvenuta ripresa dei contagi sul nostro territorio – recita l’ordinanza – in collaborazione con la Asl Foggia – Distretto Sanitario di Lesina, nella persona del dottor Vito Piazzolla, organizza un’attività di screening mediante tamponi antigenici gratuiti, destinati agli alunni della scuola Primaria e Secondaria di I Grado, nella fascia di età compresa tra i 6 e i 14 anni. Nell’ordinanza, si evidenza che, in caso di disponibilità, lo screening sarà esteso ad altre fasce d’età. Tutta la popolazione interessata, è invitata a farsi parte diligente affinché, questa verifica, coinvolga il maggior numero possibile di studenti, così da poter assicurare un sereno rientro a scuola per tutti. Tutta l’Amministrazione ringrazia per il supporto i medici di medicina generale e gli operatori del distretto sanitario di Lesina e l’Associazione Protezione Civile Lesina “Francesco Giagnorio”.

Ammirevole questa iniziativa da parte di tutta l’amministrazione del Comune di Lesina e in particolare modo del primo cittadino che dichiara quanto segue: “Uno screening non sarà la soluzione per il rientro a scuola in totale sicurezza, ma individuare eventuali studenti positivi, grazie alla disponibilità della direzione generale della Al e gli operatori sanitari darà un po’ di tranquillità in più ai genitori, alla scuola e alla comunità tutta. La sicurezza dei propri concittadini ed il benessere psico fisico, sono una responsabilità del Sindaco e di ogni persona sensibile che usa testa e cuore”.