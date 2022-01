Andranno In Dad anche gli studenti di San Martino in Pensilis e Santa Croce

BASSO MOLISE. Dopo la Dad disposta a Ururi, Casacalenda, Guglionesi e Montenero di Bisaccia, si sono aggiunti nel basso Molise altri 2 comuni: San Martino in Pensilis, con chiusura fino al 14 gennaio e Santa Croce di Magliano, fino a sabato 15, come ha informato il sindaco Alberto Florio. «Anche se la situazione che stiamo vivendo oggi è molto diversa da quella dello scorso anno, l’alta contagiosità della variante omicron, che si riflette sul quadro epidemiologico, ci impone, comunque, massima cautela. A scopo precauzionale e a tutela della salute pubblica, quindi, abbiamo deciso la sospensione della didattica in presenza delle scuole di ogni grado presenti sul territorio, dal 10 al 15 gennaio e di disporre, prima della ripresa, uno screening dedicato».

«Preso atto della situazione emergenziale e i rischi connessi per la salute pubblica legali all'importante numero generale dei casi di positività e di contagio nel territorio del basso Molise, e in particolar modo nel Comune di San Martino in Pensilis, laddove sono state riscontrati oltre un centinaio di casi di positività, tra i quali diversi minori in età scolastica e considerando la progressione dei contagi che negli ultimi giorni ha avuto una forte accelerazione, si impone l'adozione di ogni necessaria misura precauzionale, a tutela della salute pubblica e della salubrità degli ambienti», ha specificato il sindaco Giovanni Di Matteo.