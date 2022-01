L'accesso ai documenti serve a curare i propri interessi giuridici

Trenta giorni di tempo: questo il periodo posto nella disponibilità dei Comuni che, per ciò stesso, devono sbrigarsi a tirar fuori il fascicolo con il titolo per costruire concesso, a suo tempo. Dunque, se il proprietario di un immobile vuole avere gli atti a disposizione, perché intende ristrutturare il proprio appartamento con il ‘superbonus 110%’, occorre che l’Ente proceda perché gli incentivi - così generosi per l'efficienza energetica - non resteranno in vigore in eterno. Insomma, il richiedente rimane titolare di un interesse diretto, concreto, attuale (e pure strumentale) all'ostensione dei documenti. E questo quanto emerge da una sentenza (la n. 8968/2021), pubblicata dalla Sezione 2^-bis del Tar del Lazio. Nel caso di specie il Giudice amministrativo ha accolto il ricorso proposto contro l’ente locale, ritenendo illegittimo il silenzio-rifiuto sulla domanda inviata - via Pec - all'Ufficio, munito di ricevuta automatica del protocollo. L'istanza era stata avanzata sulla scorta della legge sulla trasparenza amministrativa (la n. 241/1990 ed il dPR n. 184/2006 che regolamenta l'accesso agli atti degli enti pubblici).

La proprietaria di un appartamento stava per dare inizio ai lavori di cui all'art. 119, cc. 1 ed 1- bis, del d.l. n. 34/2020 (il cosiddetto “decreto rilancio”). Ma, per farlo, doveva presentare i documenti sullo stato dell'arte. Allo scopo aveva necessità di acquisire tutta la documentazione amministrativa risalente al lontano 1977, anno in cui la madre dell'attuale proprietario aveva ottenuto dal Comune la concessione per sostituire il tetto di legno con una copertura in cemento armato. In sostanza ciò che occorreva erano progetto, grafici e relazione tecnica. Non c'era dubbio che ne avesse diritto e che l'interesse fosse diretto, in quanto correlato alla sfera individuale. Era concreto, perché i dati da acquisire occorrevano per essere ammessi all'agevolazione economica; attuale - anzi urgente - laddove i benefici fiscali risultavano comunque temporanei. Per di più risultava pure strumentale: ‘in primis’ sul piano soggettivo, dal momento che la situazione della signora meritava tutela dall'ordinamento; ‘in secundis’ sotto il profilo oggettivo, visto che i documenti servivano a veicolare le informazioni richieste dalle Autorità. Nella fattispecie, insomma, emergevano: 1) la legittimazione della signora a presentare l'istanza; 2) l'interesse ad accedere al fascicolo con i documenti del titolo edilizio. Per di più pesava la contiguità dell'appartamento della richiedente con l'immobile di un contro-interessato in virtù della circostanza per cui i due vivevano l’uno sopra l’altra. Contava – e molto - anche la connotazione strumentale della domanda per l'ostensione del progetto, dei grafici e della relazione tecnica.

Per ciò stesso, secondo la giurisprudenza dei Tar e del Consiglio di Stato, l'Amministrazione locale doveva consentire l'accesso dal momento che il documento conteneva notizie e dati concernenti la situazione giuridica tutelata, dal momento che la fondavano, la integravano, la rafforzavano o – semplicemente - la citavano oppure vi interferivano in quanto ne ledevano o ne diminuivano gli effetti. Il tutto in base a quanto sostenuto dall'istante quand’anche alla luce di un esame oggettivo. La proprietaria dell'appartamento, dunque, aveva diritto non soltanto a visionare il materiale necessario al Superbonus 110% quand’anche ad ottenerne le copie. Tra l’altro i Giudici, nel caso di specie, hanno sottolineato «l'urgenza correlata all'acquisizione della documentazione richiesta».

In buona sostanza, il diritto all'accesso ai documenti amministrativi non serve soltanto a far causa a qualcuno ma soprattutto consente ai cittadini di orientare i propri comportamenti sul piano sostanziale al fine di curare i propri determinati interessi giuridici. I 30 gg. a disposizione del Comune per adempiere partono dalla comunicazione della sentenza del Tar o dalla notifica della decisione. Nel caso di specie all'ente non è restato che provvedere a pagare le spese di lite.

Claudio de Luca