Il territorio si mobilita per decidere sulle scuole, scelte legate all'esito degli screening

BASSO MOLISE. Il territorio si mobilita e si divide in due, sostanzialmente, tra chi ha già scelto di chiudere le scuole con l'attività didattica in presenza sospesa e il contestuale avvio della Dad, e chi, invece, vuole trarre spunti e speranze dagli screening Covid-19, come avvenuto ieri a Petacciato, domani a Rotello e Tavenna. Ururi e Montenero pur confermando l'indagine epidemiologica, invece, hanno già emanato l'ordinanza di chiusura.

Stamani primi test a Campomarino, eseguiti 138 tamponi, tutti risultati negativi. Scuole per ora aperte ma il sindaco non esclude la chiusura in base a esito dello screening, che terminerà nel tardo pomeriggio alle 18.30, per poi riprendere domani, sempre con doppia sessione e medesimi orari.

Per quanto riguarda San Giacomo degli Schiavoni, che ha chiuso oggi i prelievi antigenici, il sindaco Costanzo Della Porta ha riferito: «Circa 120 i tamponi processati. Nessun positivo nella popolazione scolastica del plesso di San Giacomo. Per cui lunedì lezioni regolarmente in presenza. Un grazie di cuore alla Misericordia di Termoli, alla sezione di San Giacomo e al dottor Giovanni Di Girolamo per la preziosissima collaborazione».

Screening anche a Mafalda, come ci ha rivelato l'assessora Alessia Mondano: «Giornata di screening a Mafalda per la cittadinanza. Oggi, 8 gennaio, si tiene uno screening organizzato e fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Mafalda. La giornata di prevenzione, svoltasi grazie al supporto degli infermieri volontari Cives e dai volontari del servizio civile, è stata aperta a tutti i residenti del comune di ogni età. Il sindaco e l’amministrazione ricordano l’importanza di aderire a queste iniziative di prevenzione e monitoraggio in un momento in cui il numero di casi che si registrano quotidianamente è vertiginosamente salito. Il comune, inoltre, ricorda l’importanza della vaccinazione e del rispetto delle norme anti-covid vigenti su tutto il territorio nazionale».

Sessione doppia, mattutina e pomeridiana, fino alle 18, nell'ex Mercato coperto.

