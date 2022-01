Vaccini e tamponi a domicilio, l'Asrem cerca personale medico

TERMOLI. La campagna vaccinale anti-Covid prosegue nel Molise.

A ieri, venerdì 7 gennaio, sono state somministrate 584.144 dosi, di cui 5.201 negli ultimi due giorni.

Delle dosi inoculate 409.579 sono state Pfizer-BioNTech, 64.445 AstraZeneca, 104.195 di Moderna e 5.925 di Janssen.

Nella suddivisione per cicli vaccinali abbiamo 115.895 terze dosi, di cui 2.838 nella giornata di ieri, a fronte di 1.867 prime dosi (compresi 1.698 baby vaccini nella fascia 5-11 anni, arrivati a 3.775) e 496 seconde dosi.

Tuttavia, la carenza di personale medico e infermieristico sta minando la necessità di proteggere il più tempestivamente possibile coloro che risultano essere tra i più fragili, persone che per età o difficoltà di natura fisica, abbisognano di somministrazioni a domicilio.

L’ausilio dei medici dell’Esercito è andato avanti fino a lambire le festività natalizie, ora l’Asrem sta cercando di correre ai ripari.

Proprio ieri il direttore generale Oreste Florenzano ha bandito un avviso pubblico finalizzato alla raccolta di manifestazioni d’interesse per la formazione di un elenco di medici di continuità assistenziale per la somministrazione di vaccini anti-Covid e per l’effettuazione di tamponi a domicilio.

Al fine di contrastare la pandemia in atto, l’Asrem ritiene opportuno coinvolgere i medici di continuità assistenziale in possesso dell’attestato corso Fad per le attività di vaccinazione e per l’effettuazione di tamponi anti-Covid a domicilio dei pazienti molisani.

La tariffa oraria sarà rapportata al compenso orario previsto per la Continuità Assistenziale oltre il rimborso carburante.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire all’indirizzo pec: asrem@pec.it entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito web aziendale.