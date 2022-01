Due positivi su 425 test eseguiti allo screening Covid, scuole chiuse a Larino

LARINO. «Si è da poco concluso lo screening gratuito voluto dall'amministrazione comunale d'intesa con il dirigente scolastico Antonio Vesce e rivolto all'intera popolazione studentesca che frequenta le scuole in città compreso il personale scolastico. in quasi 5 ore sono stati effettuati complessivamente 425 tamponi rapidi».

Lo rende noto il sindaco, Giuseppe Puchetti.

«Da essi sono emersi due casi di positività al Covid. Voglio, in primis, ringraziare i tanti concittadini che hanno accompagnato i loro figli alla Magliano per effettuare i test, ma allo stesso modo i miei ringraziamenti e quelli dell'amministrazione e del dirigente scolastico vanno agli infermieri Marco Ricci, Nicola Cordigliere, Annamaria Petriella e Samanta Romano che si sono messi a disposizione per eseguire materialmente i test. Un grazie sentito a loro e al dottore Bruno Petrecca.

Un ringraziamento va poi al personale dell'Istituto Omnicomprensivo per l'apporto dato in questo pomeriggio di screening. Grazie anche alle guardie ecologiche, ai volontari della Croce Rossa e ai vigili che hanno assicurato il normale svolgimento di tutte le operazioni. I dati emersi però non possono lasciarci tranquilli. È vero sono emerse soltanto due positività ma dai dati in nostro possesso, purtroppo, negli ultimi due giorni a Larino si sono registrati 45 nuovi casi di contagio che non sono ancora riportati nel bollettino Asrem ma sono reali.

Nell'ultimo aggiornamento il dato complessivo parlava di 83 concittadini positivi. Ebbene, oggi alla luce dei nuovi dati, gli attualmente positivi in città salgono a 134, di questi 33 da tampone molecolare e il resto a seguito di test antigenici rapidi. Una situazione generale che mi ha indotto, d'intesa con il dirigente scolastico Antonio Vesce, a firmare, nelle prossime ore, un'ordinanza di sospensione delle lezioni per tutte le scuole di ogni ordine e grado presente in città fino al prossimo 15 gennaio.

È stata una decisione ragionata ed era l'unica che potessimo prendere in considerazione del fatto che stiamo registrando quotidianamente decine e decine di casi di contagio. L'invito resta quello alla prudenza e alla responsabilità. Auspico il rispetto delle regole sia da parte dei grandi che dei piccoli».