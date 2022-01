Un anno senza Franco Dall'Ava nel ricordo dei suoi cari

TERMOLI. Il ricordo del caro professor Franco Dall’Ava, che chi scrive ha avuto la fortuna di avere come docente per 4 anni all’istituto commerciale Boccardi a cavallo del periodo compreso tra il 1989 e il 1993, ci ha accompagnato lungo quest’ultimo anno.

La sua scomparsa, avvenuta nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Cardarelli, accese i riflettori ancora di più sull’emergenza Covid a Termoli, poiché persona molto nota e stimato professionista, oltre che docente.

Uno dei suoi due figli, Diego, che assieme al fratello Daniele e alla madre Lucianna, subì questo grave lutto, è stato due volte ospite della trasmissione curata dal nostro editore Nicola Montuori, Termoli in Diretta, l’ultima delle quali lo scorso 20 dicembre, in occasione dello speciale prenatalizio, testimonianze che ebbero risonanza per l’umanità del ricorso e per la rappresentazione di quanta sofferenza ha causato e sta causando la pandemia.

Stringendoci ancora una volta alla famiglia Dall’Ava e ricordando come stasera, dalle 18, c’è la messa in suffragio alla chiesa di San Timoteo.

"La morte è la curva della strada, morire è solo non essere visto. Se ascolto, sento i tuoi passi esistere come io esisto. La terra è fatta di cielo. Non ha nido la menzogna. Mai nessuno si è smarrito. Tutto è verità e passaggio". Con questi versi di Fernando Pessoa, Lucianna, Daniele, Diego, Costanzo e Patrizia lo ricordano con immenso amore.

Proprio Diego Dall’Ava ha voluto condividere questo ulteriore pensiero:

«Ricordo quando da bambino ti venivo incontro e ti chiedevo cosa era la vita, ricordo quando per la prima volta mi hai messo una racchetta in mano ed insegnato a giocare a tennis, ricordo quando tu che non avevi mai sciato mi hai portato per la prima volta sugli sci e mi aiutavi a stare in equilibrio, ricordo le infinite domeniche pomeriggio e le serate di Champions League a vedere insieme sul divano il nostro amato Milan, o a seguire come ultrà il tennis e le partite di Federer, ricordo quando mamma ti chiamava e ti diceva che avevo pescato le vongole e tu tutto felice perché la sera le avresti mangiate. Ecco papà forse ho capito adesso cos'è la vita, la vita è uno sguardo al futuro senza mai dimenticare i ricordi belli e brutti della vita trascorsa.

Ho avuto la fortuna di avere solo ricordi belli con te, ho avuto la fortuna di avere avuto un grande padre vicino e di averlo ancora, perché proprio questi ricordi meravigliosi continuano a farmi da guida. È passato già un anno papà, il tempo vola ma credimi il dolore non si affievolisce, forse diventa più sopportabile, ma spesso i ricordi arrivano più prepotenti e fanno tornare tutto alla mente. Ho la fortuna di essere circondato da tantissime persone che mi hanno aiutato, che ti ricordano con stima e con affetto, ma ti dico con tutto il cuore che in alcuni momenti mi sembra ancora un incubo dal quale devo svegliarmi, trovandoti sul divano a guardare la tv.

Si dice che attraverso le sofferenze si cresce molto, non so se sono cresciuto in questo anno, non so se sono cambiato ma se l'ho fatto è stato grazie a te che continui a guidarmi. Manchi papà, e la cosa difficile da accettare e a cui rassegnarsi non è la morte che purtroppo è l'unica cosa certa della vita, ma è il modo in cui sei andato via, non ti abbiamo potuto riabbracciare, non abbiamo potuto rivederti, e mi dispiace tanto non aver potuto mantenere fede alla promessa che ti ho fatto, che saremmo venuti presto a riprenderti per riportarti a casa.

Sei e resterai sempre la nostra guida. Ti voglio bene».

Un ricordo anche dalla moglie Lucianna: «Nove gennaio 2021, ore 7:57, una telefonata mi annuncia che Dio ti ha donato un paio di splendide ali per volare in alto, nel cielo infinito dove tutto è luce e gioia. Tu sei volato, ma noi? Noi siamo precipitati in un burrone profondissimo dal quale faticosamente e dolorosamente stiamo cercando di risalire. Quella voce al telefono non la dimenticherò mai, ma sai non gli ho permesso di dire la parola morto, non volevo sentirla da un estraneo. Alla mia risposta mi ha detto buongiorno signora è la terapia intensiva, l'ho fermato subito dicendogli, dottore non dica niente, ho capito, sai Franco è stato gentile ed affettuoso ma mi ha dato la più brutta notizia della mia vita. Ero in giardino con Miki, non ho urlato, non ho pianto, sono rientrata in casa, sono salita su, ho aperto la porta delle camere dei ragazzi e con voce ferma ho detto Papà è morto. Quelle lacrime, quell'urlo, ce l'ho ancora in gola. Vorrei urlare ma non ci riesco. 365 giorni che hanno cambiato la nostra vita che irrimediabilmente non sarà più la stessa. Il nostro sorriso non è più quello di prima e i nostri occhi sono sempre lucidi. Ma tu vivi in noi amore mio, spero che tu sia orgoglioso e fiero della tanta strada che abbiamo fatto in quest'anno.

Mi dicevi sempre che io ero la tua coraggiosa, forte e tenera donna. Non lo so se è vero ma mi piace crederlo perché nelle tue parole era racchiuso tutto l'amore del mondo, quell'amore che mi ha avvolta e protetta per tanti anni e che ancora oggi sento intorno a me e ai ragazzi, loro lo sentono e me lo dicono. Ci hai amato più di ogni cosa al mondo, ci hai viziato e colmato di amore e noi abbiamo fatto lo stesso con te. Tutte le cose importanti della nostra vita le abbiamo fatte negli anni dispari, conoscenza, matrimonio, figli, casa nuova e avventure a gogò, ma il 2021 anno dispari non ci ha portato quello che sognavano di avere. Ma ci ha dato la consapevolezza di avere due meravigliosi figli, di vederli adulti e sapersi destreggiare benissimo tra i mille impegni che gli sono caduti sulle spalle così all'improvviso. Sei sempre con noi e in noi, sai la cosa alla quale non riesco ad abituarmi?

Il freddo del letto la notte, dormo ancora nel mio angolino, non riesco ad andare verso il tuo posto se inavvertitamente la notte muovo il braccio e sento il vuoto mi sveglio di soprassalto e il gelo mi avvolge. Oggi cominciamo una nuova storia, un anno è passato velocemente ma nello stesso tempo è stato lentissimo. Il tempo ha assunto un nuovo volto e una nuova dimensione.

Ma noi siamo qui e tu lassù dove non dovresti essere, non ancora. Ma la realtà è questa ed io dovrò rassegnarmi ed accettarla, ma è dura tanto dura. La morte fa parte della vita ma la morte per covid è disumana, ti toglie anche l'ultimo abbraccio e ti lascia morire da solo. So che adesso stai bene, so che ci sei vicino, ma noi vorremmo abbracciarti e stringerci forte a te. Grazie dei quattro palloncini (tu capisci cosa intendo). Adesso ti dico una cosa che ti farà sorridere, ogni mattina bevo il caffè con la tua tazzina, per me è come darti il bacio del buongiorno. Vivi sereno la tua nuova vita, noi cercheremo di fare lo stesso, ma sappi che è dura, un giorno quando Dio vorrà verrai a prendermi e allora amore mio sarà per sempre e saremo ancora più felici di quanto lo siamo mai stati. Ricordati sempre che sono stati e sempre lo saranno i migliori anni della nostra vita. Ti amo».