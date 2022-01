Screening studentesco alla Misericordia: a metà giornata 17 positivi su 450 test

TERMOLI. A metà indagine epidemiologica, in corrispondenza dell'ora di pranzo, sono stati effettuati 450 prelievi da infermieri e volontari della Misericordia di Termoli.

Nello screening scolastico aperto a tutti gli studenti residenti in città sono emerse sino alle 13.35 17 positività.

Notevole l'afflusso, dunque, considerando sia la giornata domenicale che soprattutto la chiusura dell'attività didattica in presenza disposta dal sindaco Francesco Roberti.

L'assessore alla Protezione civile Michele Barile ha ribadito come dai dati Asrem sono tanti i ragazzi e i bimbi positivi e che in ogni caso ci sarà un nuovo screening anche quando si deciderà di far tornare gli alunni in classe.

