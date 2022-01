Screening Covid decisivo per il rientro in classe a Campomarino

BASSO MOLISE. Il territorio bassomolisano sembra essersi spaccato in due, tra sindaci chiusuristi e sindaci aperturisti. Un post del sindaco di San Giuliano di Puglia, Giuseppe Ferrante, ha evidenziato il disagio di chi amministra in questo contesto: «Come se un Sindaco avesse la bacchetta magica, come se un sindaco fosse un virologo, come se avesse una risposta ad una situazione del genere, ma purtroppo non è così. Ricordiamoci che qualunque scelta faccia un Sindaco è sempre dettata dal buon senso, dal buon padre o madre di famiglia! Il periodo storico che viviamo da due anni ci ha trovati impreparati, come giusto che sia.... ma il Sindaco nulla può se non c'è la collaborazione di tutta la cittadinanza. Didattica in presenza-didattica a distanza, tamponi sì-tamponi no. Restiamo uniti e rispettiamo le regole, solo così ne verremo fuori. Collaboriamo!» In serata, lo stesso Ferrante ha sciolto la riserva, con rientro a scuola confermato per lunedì 10 gennaio. Identiche decisioni assunte dai primi cittadini di San Giacomo degli Schiavoni e Petacciato. L’amministrazione Matassa, a Mafalda, segue questa linea: «Sono stati 285 i cittadini che hanno aderito alla campagna di screening per individuare eventuali positività al Covid-19. Come amministrazione comunale esprimiamo grande soddisfazione per la risposta che la cittadinanza ha dato all'iniziativa e ringraziamo i volontari che hanno contribuito al buon funzionamento di ogni fase della campagna di screening. Per quanto riguarda i risultati dei tamponi, di sono registrati 2 casi si positività. Per quanto riguarda i dati ufficiali, Asrem ci ha comunicato che tutti i soggetti risultati positivi nei giorni scorsi, sono risultati negativi al tampone molecolare. Inoltre, altri 2 cittadini che nei giorni scorsi erano risultati positivi a tamponi antigenici effettuati privatamente ci hanno comunicato la propria negatività. Infine, 5 cittadini ci hanno comunicato la propria positività al tampone antigenico. Ricapitolando, il numero totale di soggetti positivi presenti in paese ad oggi risulta uguale a 7. Invitiamo tutti coloro che dovessero risultare positivi a tamponi effettuati privatamente a contattare il proprio medico curante, per l'attivazione della procedura Asrem, e la struttura comunale, per l'attivazione della procedura di raccolta dei rifiuti. Comunichiamo, da ultimo, che lunedì 10 gennaio le lezioni scolastiche riprenderanno regolarmente. La nostra ferma raccomandazione è sempre quella di non abbassare la guardia, evitando le occasioni di maggiore pericolo per lo sviluppo dei contagi ed assumendo comportamenti responsabili e virtuosi, primo tra tutti vaccinarsi». Campomarino, invece, è nel limbo, anche se quanto emerso nelle prime due sessioni di ieri, mattutina e pomeridiana, lascerebbe trasparire ottimismo per la riapertura da lunedì. «In totale nella giornata di sabato sono stati processati 253 tamponi nello screening rivolto agli studenti dell'istituto comprensivo. Tutti i tamponi sono stati negativi». La vice sindaca Panarese auspica un'ampia adesione nella giornata di oggi per avere numeri congrui al fine di decidere sulla riapertura della scuola. Chi aveva già deciso di chiudere era stata la sindaca di Montenero Simona Contucci, che ha comunque portato a termine il proprio doppio screening: «Nella seconda giornata di screening sulla popolazione: su 452 tamponi processati, sono stati riscontrati 18 positivi. Nel comunicare poi il dato fornito ieri sera dall’Asrem, che evidenzia 40 positivi al Sars-CoV-2, di cui 9 al tampone molecolare e 31 al tampone antigenico rapido, e incrociando questi ultimi con gli elementi a mia disposizione, sia per la giornata di venerdì che per quella di ieri, che si avvalgono inoltre delle comunicazioni dirette delle persone che si sono sottoposte a tampone anche presso farmacie e laboratori privati di fuori regione, il quadro generale ad oggi è il seguente: 54 positivi al molecolare, 9 negativizzazioni e 147 positivi all’antigenico rapido, per un totale generale di 201 positivi attivi in paese. Come ho già avuto modo di dire, sono numeri importanti per la nostra comunità, che suggeriscono prudenza e buonsenso nei rapporti interpersonali. Al termine dei due giorni di screening intendo ringraziare tutti i cittadini che si sono sottoposti al test antigenico, il personale della Croce Rossa Italiana – Comitato Territoriale di Campobasso, gli instancabili volontari dell’Odv di Protezione Civile Montenero di Bisaccia Ets e il personale medico: in particolare ringrazio il dottor Dario Losito, sempre molto disponibile e che è stato presente nella giornata di ieri e il dottor Fabio De Risio, consigliere comunale di minoranza all’interno della nostra assise civica, che ha prestato il suo servizio nella giornata di venerdì. Personalmente continuo a ritenere importanti gli screening di questo genere, anche se vanno ovviamente contestualizzati al momento e al numero dei cittadini che vi si sottopongono; essi costituiscono anche uno degli strumenti indispensabili per assumere alcune decisioni importanti da parte delle autorità, sindaci compresi, in quanto rendono più facile verificare quanto e come circola il virus su un determinato territorio».