«Parola d'ordine prevenzione! Coi vaccini il Covid si cura molto meglio»

TERMOLI. Nella testimonia raccolta stamani alla sede della Confraternita della Misericordia di Termoli in occasione dell’indagine epidemiologica anti-Covid, l’infermiera Patrizia Colantuoni, che presta servizio nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Timoteo, ha evidenziato sia il buon andamento dello screening rivolto alla popolazione studentesca, sia l’adesione anche di bimbi in età prescolare.

Ma soprattutto la Colantuoni, tra i pilastri dell’associazione di volontariato e protezione civile, evidenzia come sia mutato l’approccio sanitario verso i positivi, grazie alla vaccinazione.

Per tre volte lancia il monito: prevenzione, prevenzione, prevenzione, asserendo che nonostante l’afflusso di contagiati non c’è più quella fame d’aria che nelle ondate precedenti aveva mandato in tilt la sanità pubblica a causa delle complicazioni da coronavirus.

Chi è vaccinato ha meno sintomi e problematiche meno invasive e può essere trattato con maggiore velocità e facilità.

Da sottolineare proprio l'impegno della Misericordia in questi quasi due anni di pandemia, non solo con gli screening che si sono succeduti nel tempo, ma soprattutto per l'assistenza alla popolazione, sia nella campagna vaccinale che per le esigenze di 118 e domiciliari.