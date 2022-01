Vertenza balneare, entro lunedì la bozza redatta dalla categoria

TERMOLI. Prosegue il confronto sul mondo balneare sulla vertenza balneare tra associazioni di categoria e Governo. Nel pomeriggio di martedì scorso 4 gennaio, al ministero del Turismo si è svolta la riunione del tavolo tecnico-politico tra i ministri Garavaglia e Giorgetti, i tecnici del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie e i rappresentati delle organizzazioni di categoria dei lavoratori balneari. Durante l’incontro, governo e categorie hanno convenuto di definire rapidamente una soluzione condivisa.

E a tal fine, Garavaglia ha proposto la creazione di un gruppo di lavoro ristretto che si deve riunire già all’inizio della prossima settimana. Con l’obbiettivo di convergere in tempi brevi su un testo condiviso, salvaguardando requisiti e prerogative del comparto. Come riferisce il portale specializzato Mondobalneare.com. «Le associazioni degli imprenditori balneari dovranno trasmettere entro lunedì al governo un documento con le loro proposte per il rinnovo delle concessioni demaniali marittime e i nomi dei tecnici da loro incaricati per definire nel dettaglio i contenuti della riforma. Le associazioni di categoria intenderebbero elaborare un solo documento unitario con le richieste imprescindibili da sottoporre al governo Draghi, chiamato a varare una riforma delle concessioni balneari dopo che il Consiglio di Stato ha annullato la proroga al 2033 disposta dalla legge 145/2018 e imposto la riassegnazione tramite gare da completare entro due anni». I rappresentanti del governo non hanno ancora presentato nessuna bozza di legge alle associazioni di categoria, che hanno comunque commentato con soddisfazione l’avvio del tavolo di lavoro.

Così infatti recita una nota congiunta di tutte le sigle sindacali presenti al tavolo, ovvero Sib-Confcommercio, Fiba-Confesercenti, Cna Balneari, Assobalneari-Confindustria, Federbalneari Italia, Confartigianato Imprese Demaniali, La base balneare e Itb Italia: «Le organizzazioni sindacali hanno preso atto positivamente dell’apertura del tavolo tecnico per la soluzione dell’annoso problema riguardante l’applicazione delle concessioni demaniali marittime e si sono impegnate a fornire un documento unico quale contributo per il governo, nonché a indicare i propri tecnici per il confronto normativo. Durante l’incontro, poi, governo e associazioni di categoria hanno convenuto di definire rapidamente una soluzione condivisa. A tal fine, Garavaglia ha proposto la creazione di un gruppo di lavoro ristretto che si dovrà riunire già all’inizio della prossima settimana con l’obiettivo di convergere in tempi brevi su un testo condiviso, salvaguardando requisiti e prerogative del comparto».