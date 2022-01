Positiva al rapido mentre è in vacanza a Termoli, l'odissea sanitaria di Ilaria

TERMOLI. La circolare ministeriale del 30 dicembre scorso che ha ridefinito gli standard di applicazione delle quarantene ha rimescolato molto anche la percezione di cosa fare da parte della gente. Ma non solo, ci sono anche le interlocuzioni difficili da Regione a Regione, vista la parcellizzazione dell’organizzazione sanitaria, devoluta come da titolo V della Costituzione modificato nel 2001. A raccontarci le sue traversie è una ragazza termolese, giovane insegnante di scuola primaria, appena 25enne, Ilaria Costantino che non teme di metterci il nome. Dopo la sospensione dell’attività scolastica per le vacanze natalizie, Ilaria è tornata a Termoli, dove ha trascorso il periodo festivo con la famiglia. «Sono molto irata per l'assurdità delle situazioni che mi sono ritrovata ad affrontare in un momento di malattia. Mi sono sottoposta a un tampone rapido privatamente in un laboratorio cittadino lo scorso 29 dicembre (il giorno prima della circolare ministeriale che ha sparigliato le carte) e sono risultata positiva.

Siccome è stato fatto privatamente, a quella data non erano tenuti a segnalarlo all’Asl, quindi avrebbe dovuto farlo il mio medico. Il problema è che sono residente a Bologna e mi trovavo in Molise dalla mia famiglia per le vacanze: sia l’Asrem che l’Asl felsinea hanno fatto scarica barile per la mia situazione, una perché sono fuori regione e l'altra perché non risiedo qui. La mia dottoressa mi ha completamente abbandonata, solo il medico di mio padre, pur non essendo sua paziente, mi ha prenotato un tampone molecolare e sono riuscita a farlo solo dopo 5 giorni, il 3 gennaio scorso ed è risultato positivo. Proprio perché mi trovo in questa situazione nessuno ha comunicato della mia positività e il mio green pass non ha mai smesso di funzionare, infatti ho poi effettuato un tampone rapido in farmacia il 7 gennaio (negativo) e mi è stato rilasciato un green pass valido 48 ore. Avendo avuto il Covid non devo fare più la terza dose di vaccino, ma siccome nessuno ha comunicato la positività, il mio green pass non è stato esteso, a febbraio scade e rischio il lavoro. Non so più con chi parlare, sono 10 giorni che provo a contattare personalmente l’Asrem ma non ho mai ricevuto una risposta, fino al 7 gennaio mattina in cui mi ha risposto un operatore che, non appena constatata la mia residenza altrove, mi ha liquidato subito, dopo avermi suggerito di chiamare il Ministero della Salute.

Capite bene come mi sia sentita presa in giro e abbandonata, ho capito come in Italia la sanità pubblica e gratuita per tutti i cittadini è una bella bugia. Capisco anche i sanitari oberati dall'ingente mole di lavoro e dalla confusione causata da uno stato che cambia regole continuamente, ma un cittadino non sa a chi rivolgersi e non c'è più umanità nemmeno nel dare risposte, il "non sapere" si riversa in maleducazione su chi in quel momento chiede aiuto e sostegno perché affronta una malattia. Sicuramente ci saranno milioni di situazioni equiparabili alla mia che comunque, ancora non ho risolto in alcun modo. Per questo è importante che quantomeno i mezzi di informazione denuncino la situazione disastrosa in cui riversiamo tutti».