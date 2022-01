Screening Covid e scuole aperte: le scelte in basso Molise

BASSO MOLISE. Screening Covid e scuole aperte: è il ticket scelto da diversi comuni.

Una decisione assunta anche a Rotello: «Sono complessivamente 82 i test antigenici eseguiti ieri mattina, nella giornata dedicata allo screening agli alunni del plesso scolastico di Rotello e al personale scolastico (docenti, personale Ata e personale addetto alla mensa). Vi informiamo che non sono emersi casi di positività. Ringraziamo chi ha partecipato allo screening. Inoltre, ringraziamo i medici Rea Emanuela Anna Maria, Ciccone Fernando, Caterina Francesco, Perrella Giada e Francesco Di Renzo per la disponibilità». Scuole aperte anche a Tavenna: il sindaco Paolo Cirulli comunica che sono stati effettuati 243 tamponi rapidi antigenici, e sono risultate quattro nuove positività, che sommate alle 12 di ieri fanno un totale di 16 persone positive al Covid-19 presenti in paese. «Si ringrazia la comunità che ha partecipato numerosa allo screening, permettendo di tracciare con più accuratezza l'andamento dei contagi in paese. Un grazie al laboratorio M.D.B. Lab di Montenero di Bisaccia per la collaborazione e la professionalità dimostrata e la Protezione Civile di Mafalda, sempre disponibile e pronta ad accogliere ogni nostra richiesta.

Ed infine un grazie alla Protezione Civile Regionale per aver fornito la tenda, all'interno della quale sono stati effettuati i tamponi. Si raccomanda di continuare a indossare la sempre la mascherina, rispettare le distanze, non creare assembramenti e igienizzarsi spesso le mani». Montecilfone segue questa linea aperturista, come evidenzia il sindaco Giorgio Manes, nel divulgare il risultato dello screening sulla popolazione scolastica. «Hanno partecipato allo screening del 9 gennaio 120 tra alunni, docenti e personale Ata. Tra tutti si è riscontrato un solo positivo. Pertanto non si ravvedono I presupposti per un'ordinanza di chiusura invito gli alunni, i docenti e il personale Ata ad assumere comportamenti responsabili rispettando le tre regole fondamentali, mascherine, distanziamento e igienizzare spesso le mani».

Auguri ovviamente anche alla sua famiglia». Infine, scuole aperte anche a Palata, dove ieri pomeriggio c’è stato lo screening epidemiologico su base volontaria per tutti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado (Infanzia, primaria e Secondaria di Primo grado), sul personale docente e non docente (anche in servizio presso la Mensa scolastica e sui mezzi di trasporto). Inoltre, sono terminati i lavori per la realizzazione dell'impianto di “ventilazione meccanica”, predisposto presso il plesso scolastico di Via Kennedy, grazie al finanziamento ricevuto dal Ministero dell'Istruzione. I lavori sono stati realizzati durante la chiusura per le festività natalizie riducendo al minimo il disagio per gli studenti e il personale amministrativo.

Si tratta di un impianto assolutamente innovativo, uno dei pochi presenti nella Regione Molise e che garantisce, nei casi di scarsa aerazione degli ambienti chiusi e sovraffollati, l’apporto di aria esterna attraverso un dispositivo di ventilazione meccanica così da evitare e ridurre notevolmente le occasioni di esposizione degli studenti ad agenti patogeni. Si tratta di un importante intervento, soprattutto in un momento come questo caratterizzato dalla rapida diffusione del covid e dove una adeguata ventilazione degli ambienti contribuisce a ridurre le possibilità di contagio.

