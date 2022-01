Le mamme vaccinate che allattano al seno passano gli anticorpi ai bambini

La lotta al Covid-19 è nel suo pieno svolgimento e la ricerca scientifica non ha requie nel raccogliere quante più informazioni possibili per vincere la guerra contro questo letale virus. Ad alcuni ricercatori dell’Università Amherst del Massachusetts è venuta la brillante idea di misurare la risposta immunitaria al vaccino mRNA (Pfizer - Comirnaty e Moderna - Spikevax) sia nel latte materno che nelle feci dei bambini allattati al seno. I risultati della ricerca sono molto incoraggianti. Lo studio, pubblicato sul giornale Obstetrics & Gynecology, ha mostrato che le donne vaccinate trasmettono ai propri piccoli, attraverso l’allattamento, un’immunità passiva contro il coronavirus.

“Questa ricerca è la prima a rilevare anticorpi SARS – Cov2 nei campioni di feci dei neonati di madri vaccinate” ha affermato l’autore principale dello studio Vignesh Narayanaswamy, dottorando nel laboratorio di ricerca sul latte materno dell'autore senior Kathleen Arcaro, professoressa di tossicologia ambientale presso il Dipartimento di scienze veterinarie e animali.

“Questo studio è molto importante – ha continuato Narayanaswamy – perché le donne vogliono sapere se i loro bambini possiedono questi anticorpi. La nostra ricerca mostra che gli anticorpi vengono trasferiti attraverso il latte materno. Fornire questa prova convincente è una motivazione ulteriore per le donne a continuare ad allattare al seno dopo aver ricevuto il vaccino.”

Un altro risultato chiave che traspare dalla ricerca è che gli anticorpi sono stati rilevati nei bambini indipendentemente dall’età, da un mese e mezzo fino a 23 mesi.

Allo studio hanno partecipato 30 donne che allattavano al seno provenienti da diverse parti degli Stati Uniti, la maggior parte delle quali sono operatrici sanitarie. Le trenta mamme si sono sottoposte alla vaccinazione mRNA contro il Covid-19 tra gennaio e aprile 2021. Campioni di latte materno sono stati forniti dalle donne campionate prima di essere vaccinate, altri dopo 2 – 3 settimane dalla prima dose e gli ultimi dopo 3 settimane dalla somministrazione della seconda dose. Ulteriori test sono stati effettuati sul sangue prelevato alle mamme a 19 giorni dopo la prima dose e 21 dopo la seconda. La raccolta delle feci dei bambini è avvenuta 21 giorni dopo la seconda vaccinazione della mamma. Come campioni di controllo dello studio sono stati utilizzati latte materno, gocce di sangue essiccato e feci infantili raccolti prima della pandemia. Questi campioni sono stati testati per rintracciare gli anticorpi immunoglobine (Ig) A e IgC specifici del dominio di legame del recettore (RBD). I campioni di latte materno hanno mostrato anticorpi IgC anti-RBD che neutralizzano il picco proteico di SARS – Cov – 2 e altre quattro varianti. Si è scoperto che vi è una risposta immunitaria perché nei campioni di latte si è notato un aumento significativo dei livelli di citochine.

Nel 33% delle feci dei bambini sono stati rilevati gli anticorpi anti – RBD IgC mentre nel 30% quelli anti – RBD IgA. I livelli degli anticorpi sviluppati nei bambini sono strettamente correlati agli effetti collaterali del vaccino sperimentati dalla madre.

“Le donne che si sono sentite male a causa del vaccino sono le mamme dei bambini nelle cui feci si sono trovati il maggior numero di anticorpi – ha dichiarato la professoressa Kathleen Arcaro – Quindi, tu mamma potresti anche esserti sentita male, ma questo per il tuo bambino è stato un vantaggio.”

A volte le ricerche migliori sono quelle che nascono spontanee e rispondono a quesiti che si pongono le persone ‘comuni’, come in questo caso. “Lo studio – ha dichiarato la professoressa Arcaro – non ha ricevuto alcun finanziamento specifico ed è stato in parte guidato dalle stesse partecipanti.” Le donne campionate, infatti, conoscevano la ricerca ad ampio spettro sul latte materno della dottoressa Arcaro incluso il New Moms Wellness Study (Nuovo Studio sul Benessere delle Mamme) e la BRCA gene-mutation research (ricerca sulla mutazione del gene BRCA) su cui si focalizza il dottor Narayanaswamy.

“Sebbene alle donne in allattamento e gravidanza sia stato vivamente consigliato di vaccinarsi, nessuna di loro è stata inclusa negli studi sui vaccini – ha fatto osservare la dottoressa Arcuri – i risultati mostrano che se anche queste donne dovessero contrarre il virus, c’è sempre un vantaggio nell’essere vaccinate.”

Fonte: https://scitechdaily.com/research-shows-vaccinated-women-pass-covid-19-antibodies-to-breastfeeding-babies/