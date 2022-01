Sindaci e poteri nel pensiero della Corte costituzionale

Non datevi pensiero quando un Sindaco abbia alzato la voce (”Qui comando io”). Quasi sempre si tratta di un’Autorità che non sa qual che dice. Ma è un fatto che certe esternazioni abbiano a verificarsi un po’ dovunque, in ispecie in Molise. Perciò la Corte costituzionale ha preso, da tempo, a frenare certe intemperanze verbali al punto che – sin dalla sentenza n. 115/2011 – ebbe a dichiarare la parziale illegittimità dell’art. 54, c. 4, del testo unico dell’Ordinamento degli enti locali: “Il sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”. All’epoca questa norma fece discutere per avere dato la stura ad una proliferazione di provvedimenti che, nella pretesa di rafforzare la sicurezza, conducevano ad un mosaico disorganico di sanzioni. Per esempio il Sindaco di un Comune veneto aveva emanato (come, poi, fece pure il primo cittadino di Termoli) un provvedimento per vietare l’accattonaggio, sanzionando quel comportamento con una misura pecuniaria.

Quella volta la Consulta sottolineò che la disposizione aveva attribuito ai primi cittadini il potere di emanare ordinanze di ordinaria amministrazione che, non potendo derogare a norme legislative o regolamentari vigenti, si presentavano solo quale esercizio di una discrezionalità. In sostanza i precetti contestati, per la natura degli obiettivi (incolumità pubblica e sicurezza urbana) e per i destinatari (persone presenti in un dato territorio), incidono sulla sfera di libertà dei singoli e delle comunità, disponendo prescrizioni, divieti ed obblighi dall’indubbio contenuto impositivo disciplinando restrizioni ai soggetti considerati. Tutto ciò mentre “la Costituzione italiana, ispirata ai principi di legalità e di democraticità, richiede che nessuna prestazione, personale o patrimoniale, possa essere imposta, se non in base alla legge”. Una “riserva” , dunque, che, nella valutazione della Consulta, non può essere considerata rispettata dal d. m. 5 agosto 2008 con cui fu precisata la nozione di incolumità pubblica e di sicurezza. Certi provvedimenti devono servire a regolare i rapporti tra Autorità centrale e periferiche nella materia ma non a concretare arbìtri nei rapporti con i cittadini. La disposizione aveva (ed ha!) anche la conseguenza di introdurre un’irragionevole disparità di trattamento perché la stessa condotta può essere considerata lecita, o illecita, a seconda del territorio comunale in cui viene imposta.

Dalla pubblica sicurezza si spazia fino alla circolazione stradale. Il Sindaco, al di fuori dei casi di necessità e di urgenza, non può adottare ordinanze di limitazioni di transito al traffico veicolare in alcune vie del Comune. Una società che gestiva un impianto siderurgico (a cui accedevano quotidianamente autocarri per l’approvvigionamento della materia prima e la spedizione del prodotto finito) impugnò l’ordinanza limitativa del traffico proprio nella strada d’accesso allo Stabilimento ed il Tar accolse l’istanza, annullando il provvedimento ordinatorio. Di fatto l’art. 7 Cds, coordinato con l’art. 107 Tuel, attribuisce la competenza ad adottare gli atti ed i provvedimenti, che impegnino l’amministrazione verso l’esterno, ai soli dirigenti comunali, sempre che non siano ricompresi “espressamente dalla legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico- amministrativo degli organi di governo dell’ente”. Pertanto, nella gestione ordinaria, la competenza del Sindaco in tema di limitazioni della circolazione deve ritenersi attratta nella competenza propria del dirigente di settore (o di chi ne eserciti le funzioni), a meno che l’intervento non abbia carattere di necessità e di urgenza.

Claudio de Luca