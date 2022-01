Mappa del contagio: in Molise 4.711 positivi attuali

TERMOLI. L'Asrem aggiorna la mappa del cluster Molise, col dettaglio dei positivi attuali Comune per Comune. Sono 4.711 i casi attivi, di cui 3.288 in provincia di Campobasso e 1.421 in provincia di Isernia, oltre a 2 di altre regioni.

Di questi sono 3.702 quelli relativi a referti su tamponi molecolari Asrem e 1.009 da tampone antigenico, come da circolare ministeriale del 30 dicembre 2021.

Galleria fotografica