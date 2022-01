Baby vaccini anche alla casa della salute di Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. La sindaca Simona Contucci informa che l’Asrem ha comunicato la decisione di dedicare la mattinata di sabato 15 gennaio 2022 alle vaccinazioni anti Covid per i bambini dai 5 agli 11 anni, dalle ore 9 alle ore 13, presso la Casa della Salute (Poliambulatorio) di Via Padre Pio.

«Esprimo grande soddisfazione per la decisione dell’Asrem di voler somministrare le vaccinazioni pediatriche anti Covid anche a Montenero di Bisaccia – dichiara il sindaco Simona Contucci – confermando in questo modo l’importanza del nostro presidio sanitario e risparmiando a molte famiglie ulteriori e difficoltosi spostamenti per immunizzare i propri bambini. Saranno disponibili 200 dosi di vaccino e chi vuole può già prenotarsi sulla piattaforma regionale dedicata alle vaccinazioni Covid.

La vaccinazione pediatrica è uno degli strumenti importanti che ci aiuteranno a tornare gradualmente a una vita normale; se da un lato infatti la percentuale dei nostri concittadini vaccinati è alta, la fascia dei piccoli monteneresi che va dai 5 agli 11 anni, che hanno avuto la somministrazione di almeno una dose, è invece un po’ indietro. Anche per questo motivo è fondamentale aderire il più possibile alla campagna vaccinale dedicata ai bambini di sabato prossimo. Voglio ringraziare sentitamente il Direttore Generale dell’Asrem Oreste Florenzano e il Direttore del Distretto Socio-Sanitario di Termoli, Giovanni Giorgetta, per aver accolto la mia sollecitazione e per aver mostrato grande attenzione nei confronti delle richieste provenienti da questo territorio, palesando la propria sensibilità verso questa tematica così importante, in un momento peraltro molto delicato a causa dell’incremento della curva dei contagi».