Risolto il guasto alla rete Vodafone

TERMOLI. La compagnia telefonica Vodafone ci ha contattato per informare che “Il disservizio temporaneo sulla rete Vodafone in alcune zone di Abruzzo, Marche e Molise è stato rapidamente risolto. Ci scusiamo con i clienti per il disagio”. In corso verifiche tecniche per chiarire la natura del guasto.

LA PRIMA NOTIZIA.

TERMOLI. Chi ha rete Vodafone questa mattina martedì 11 gennaio, ha avuto una brutta sorpresa: le connessioni sono impossibili, i telefoni risultano irraggiungibili e fare la Dad risulta un'impresa da titani.

Gli studenti che hanno cercato di accedere alle aule virtuali non hanno avuto nessun successo, restando in un limbo di tentativi di connessioni non andate a buon fine, costringendo molti ragazzi ad abbandonare le chat.

Un disagio didattico di enormi proporzioni che ha sferrato un altro durissimo colpo ai ragazzi ed alla scuola, già fortemente colpita dalla pandemia e dalle costrizioni a cui siamo costretti.

Nemmeno i tentativi di riavvio dei router hanno avuto successo, men che meno le telefonate al servizio clienti di Vodafone: la voce registrata, infatti, annuncia lunghe attese a cause delle telefonate.

Qualche disagio anche per i clienti Tim che presenta difficoltà nel caricamento delle pagine o nell'uso della messaggistica di WhatsApp.