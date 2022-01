«Dad alla scuola dell'infanzia scelta da rivedere», lo sfogo di un papà

TERMOLI. Disagi causati dalle linee telefoniche in down ripropongono le questioni relative alla Dad.

Ma oltre inconvenienti di natura tecnica, ci sono anche famiglie e genitori in disaccordo proprio con la didattica digitale integrativa a distanza.

Abbiamo raccolto in redazione uno sfogo di un genitore termolese che parla anche a nome di altri che la pensano come lui sulla decisione di spostare la riapertura al 17 gennaio delle scuole dell'infanzia causa Covid.

«Mi sembra veramente inopportuno e senza fondamento il fatto di tenere chiusi asili e scuole.

Parlo da genitore e molti la pensano come me. Che senso ha avere locali e bar aperti, supermercati affollati, non si capisce nulla, poste ecc.

Alla fine tutto aperto e le scuole chiuse.

Posso capire i bambini più grandi, ma non pensano ai danni che provocano nella fase della crescita di un bambino da 1 a 5 anni? È una cosa che non condivido e non accetto, a nome di tutti i genitori che la pensano come me».

Per Alberto, questo il nome del papà, gli asili potevano lasciarli aperti: «Perché sono quelli che fanno secondo meno danni in fatto di contagi e propagazione del virus».