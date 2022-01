Covid, Iv: “Distribuzione pillole Merck sia omogenea”

ROMA. “Al contrario di quanto avvenuto con la prima partita di pillole Merck, è necessario che la distribuzione delle pillole anti-Covid sia effettuata tenendo conto di rigorosi criteri di ordine demografico”. Lo dichiara Giuseppina Occhionero, deputata di Italia Viva.

“La prima distribuzione in Italia delle circa 12mila pillole prodotte da Merck molnupiravir, avvenuta attraverso il Commissario nazionale per l’emergenza, è stata caratterizzata da gravi squilibri rispetto alla consistenza demografica delle regioni. Al Veneto e la Toscana, per fare un esempio, che contano rispettivamente 4,96 milioni e 3,73 milioni di residenti, è stato consegnato lo stesso numero di pillole (1440) mentre alla Puglia, che ha oltre 4 milioni di abitanti, solo 60 pillole. Una simile sperequazione, oltre che incomprensibile, è ingiustificata”.

“Chiediamo per questo che le prossime distribuzioni di pillole anti-Covid avvengano non solo sulla base di rigidi e oggettivi criteri di proporzionalità demografica ma tengano delle disparità della prima consegna, compensandole”, conclude.