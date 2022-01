In archivio le prime 40 ore di stop a Emodinamica, mercoledì udienza al Tar

TERMOLI. Per quanto riguarda i turni inattivi a singhiozzo nel servizio di Emodinamica dell’ospedale San Timoteo. diversamente da quanto fatto sia a novembre che per ben due volte a dicembre, non ci saranno impugnative o motivi aggiunti rispetto alla programmazione del reparto di Cardiologia, che ha visto il direttore Erminio Calgione inviare la nota ai vertici dell’Asrem rappresentati da Oreste Florenzano ed Evelina Gollo, nonché al direttore sanitario del presidio ospedaliero di viale San Francesco, Reimondo Petrocelli.

Due le tappe che nel futuro prossimo potranno essere dirimenti sulla vicenda, ricordando anche la doppia pronuncia sul ripristino dell’attività h24 del Consiglio di Stato nelle giornate che hanno preceduto il Natale scorso: sono la camera di consiglio al Tar Molise in programma domani, mercoledì 12 gennaio, a cui il presidente del Tar aveva rinviato negando la sospensiva nell’ultima azione, poi appellata in secondo grado, e la fine del mese, con l’attesa consegna dell’istruttoria da parte dell’Asrem, che proprio dalla metà del mese scorso aveva 45 giorni di tempo per spiegare criteri organizzativi e criticità sulla vicenda. Evidentemente, l’adozione dell’atto di programmazione di fine dicembre ha cambiato le carte in regola, obbligando a una diversa strategia legale.

Stamani, alle 8, saranno cessate le altre 16 ore mancata copertura comunicate dal direttore di reparto Calgione il 7 gennaio, che erano iniziate ieri alle 14. Gli altri turni inattivi ci saranno dalle 20 di domani per 24 ore e infine dalle 20 di sabato 15 gennaio fino alle 8 della mattina dopo.