Fino al 29 gennaio Poste di via Madonna delle Grazie aperte solo al mattino

TERMOLI. Come da comunicazione pervenuta al Comune di Termoli da Poste Italiane, l’ufficio postale di Termoli 1, sito in via Madonna delle Grazie 51/F, fino al 29 gennaio, resterà aperto solo nel turno antimeridiano: nello specifico, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle 13:35, il sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:35.